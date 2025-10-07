勝ちにこだわる人に、「AVISTA」から最新ゲーミングモニター3機種

ゲーミングディスプレー「AVISTA」シリーズ第2弾となる3機種が登場

（写真は「DGX270SHB」）

eスポーツプレイヤーの声に応える

リフレッシュレートの向上イメージ

非接触で点灯・消灯が可能な手元照明が追加

暗視ブースト機能の使用イメージ

Dynamic Response Time（DRT）機能の使用イメージ

ドウシシャは10月中旬に、ゲーミングディスプレーブランド「AVISTA（アビスタ）」シリーズの第2弾として、ゲーミング液晶ディスプレー「DGF240SDB」「DGF240SWB」「DGX270SHB」3機種の販売を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで開始する。「AVISTA」シリーズ第2弾は、長年ゲーミングPCの企画開発に携わってきた開発責任者が、「ユーザー体験の向上」をテーマにeスポーツの最前線に立つ人たちの声を取り入れつつ、ゲームプレイを快適にするための独自機能を搭載した。今回、販売が開始される「DGF240SDB」「DGF240SWB」「DGX270SHB」はいずれも、「AVISTA」第1弾では180Hzだったリフレッシュレートをアップグレートして、最大240Hz＆1ms（MPRT）応答速度モデルから最大320Hz＆1ms（MPRT）応答速度モデルを取り揃える。リフレッシュレートの向上によって、残像感のない滑らかでクリアな映像表示を可能にしている。あわせて、人感センサーによって非接触で点灯・消灯できる手元照明を新たに搭載した。さらに、明るい部分を誇張しすぎることなく、ゲーム内の暗くて見えにくい部分だけを明瞭に映し出せる暗視ブースト機能、オーバードライブ機能を使用した応答速度向上時に、シーンに最適な応答速度へと自動で切り替えてよりスムーズで滑らかな描写を可能にするDynamic Response Time（DRT）機能を備えている。ほかにも、ディスプレーと映像出力側の信号を同期させることで、ティアリング（映像のずれ）やスタッタリング（画面のカクつき）の発生を抑えるAdaptive-Syncや、高コントラストを実現するHDRテクノロジーに対応した。また、FPSやRTSといった各ゲームジャンルに応じて最適化された映像で表示される映像モードや、ブルーライトを大幅に抑えられる「ブルーライトガード機能」、輝度調節のための明滅を発生させない「フリッカーフリー技術」を搭載する。「DGF240SWB」「DGX270SHB」は、画面回転機能（ピボット）に対応したゲーミングスタンドを採用するほか、「DGX270SHB」はゲームの特性に応じてUHD（4K）160HzとフルHD320Hzをシームレスに切り替えられる、Refresh Rate Boost機能を備えている。「DGF240SDB」は、24.5インチのFast IPS非光沢液晶パネル（解像度1920×1080）を搭載し、映像入力はHDMI×2、DisplayPort×1基。価格は2万1980円。「DGF240SWB」は、24.5インチのFast IPS非光沢液晶パネル（解像度1920×1080）を搭載し、映像入力はHDMI×2、DisplayPort×2基。価格は2万9980円。「DGX270SHB」は、27インチのFast IPS非光沢液晶パネル（解像度3840×2160）を搭載し、映像入力はHDMI×2、DisplayPort×2基。価格は6万4980円。