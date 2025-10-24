スケルトン仕様がどことなく懐かしい Razerのゲーミングデバイス「Phantom White Collection」

半透明スケルトンボディーのコレクションにホワイトが追加！

レトロゲームブームなどから着想 ライティングが際立つ半透明シャーシ

Razer Basilisk V3 Pro 35K - Phantom White Edition

Razer BlackWidow V4 75％ - Phantom White Edition

ホットスワップ対応

Razer Barracuda X Chroma - Phantom White Edition

Razer Firefly V2 Pro - Phantom White Edition

Razer Kishi V3 - Phantom White Edition

使用イメージ

Razerは11月7日、オールトランスルーセント（半透明）デザインのゲーミングデバイスをラインアップするPhantom Collectionに、半透明ホワイトデザインの「Phantom White」を追加する。新色はゲーミングマウスやキーボードなど5モデルを用意する。新色のコレクション「Phantom White Collection」は、レトロゲームのスピリットとモダンなミニマリズムを融合。ホワイトのスケルトンデザインを採用し、シリーズ初となるモバイルゲーミング製品「Razer Kishi V3 - Phantom White Edition」をラインアップする。レトロゲームブームなどから着想を得たというコレクションは、半透明のシャーシにより内部構造が見えるデザインで、RGBの光がより一層際立つのが特徴。幅広いラインアップで、デバイスを統一感のあるビジュアルにそろえることも可能だ。「Razer Basilisk V3 Pro 35K - Phantom White Edition」は12ゾーンのChromaライティングとフルアンダーグロー、競技シーンにも対応する、高精度なエルゴノミクス設計のゲーミングマウス。希望小売価格は2万8980円。「Razer BlackWidow V4 75％ - Phantom White Edition」は、ホットスワップ対応のメカニカルキーボード。半透明キーキャップとキーごとのRGBイルミネーションで美しいだけでなく、機能性も併せ持つ。希望小売価格は3万4080円。「Razer Barracuda X Chroma - Phantom White Edition」は、6ゾーンのカスタマイズ可能なRGBライティングを備えた軽量ワイヤレスヘッドセット。希望小売価格は2万3880円。「Razer Firefly V2 Pro - Phantom White Edition」は、世界初のフルイルミネーションRGBマウスパッド。回路が透けて見えるデザインが特徴だ。希望小売価格は1万8780円。「Razer Kishi V3 - Phantom White Edition」は、モバイルとPCリモートプレーに対応したコントローラー。半透明デザインは、往年の名作をプレーするのにピッタリだ。希望小売価格は1万8980円。