ゲーミングチェアに付ければヘッドホンいらず Razerのヘッドクッション「Clio」

ヘッドホンいらずのヘッドクッションがRazerから登場

近距離デュアルスピーカー内蔵のヘッドクッション ハイバックチェアなら付けられる

Razer Clio

使用イメージ

Razerは10月31日、ヘッドホンを装着することなく、没入型のオーディオ体験を可能とするゲーミングチェアアクセサリー「Razer Clio」を全国の家電量販店、PCショップ、オンラインショップなどで発売する。希望小売価格は3万2480円で、予約受付中。新製品は、音波を耳に直接届ける近距離デュアルスピーカーを内蔵したヘッドクッション。調節可能なナイロンストラップで取り付けるため、背もたれが頭まで届くハイバックのゲーミングチェアであれば、設置が可能だ。メモリーフォームのクッションを採用しており、頭部と首をしっかり支えられる。音質面では、大きな音響の広がりを実現するTHX Spatial Audioに対応。THX没入型オーディオと2基の43mmフルレンジドライバーの組み合わせで、あらゆる角度から音が立体的に響き、リアルな音響体験を楽しめる。ヘッドホンを装着したときのような違和感や疲労感もない。また、ゲーム、映画、音楽の3種類のイコライザモードを備え、場面に応じて使い分けられる。なお、公式アプリ「Synapse 4」上で既存のフロントスピーカーと組み合わせて、リアスピーカーとして使えば、5.1chのダイナミックなサラウンド音響体験も楽しめる。ワイヤレス接続となっており、Razer HyperSpeed WirelessでPCやコンソールでの超低遅延ワイヤレス接続が可能。Bluetoothに切り替えれば、AndroidやiOSデバイスとも接続できる。バッテリー駆動時間は最大14時間。