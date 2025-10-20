ゲームに役立つ機能多数！ LG 34インチウルトラワイド湾曲ゲーミングモニターなど2モデル発表

LGからゲーミングモニター2モデルが登場

作業にも便利な湾曲ウルトラワイドモニター 高色域で美しいゲーム画面を実現

34G630A-B

1500Rの湾曲ディスプレーが特徴

3辺フレームレス＆スリムボディなWQHD27インチモニター

27G610A-B

右90度のピボットに対応

LGエレクトロニクス・ジャパンは10月下旬にゲーミングモニターシリーズ「LG UltraGear」の新モデルとして、34インチの「34G630A-B」、27インチの「27G610A-B」を発売する。「LG UltraGear」は、あらゆるジャンルのゲームを快適にプレーするため、高画質による「美しさ」と高速表示による「速さ」を両立する機能を備えた勝つためのゲーミングモニター。34G630A-Bは、縦横比16：9の一般的なモニターに比べて33％横に長い解像度3440×1440の21：9ウルトラワイド画面と、1500Rの湾曲ディスプレーが特徴のゲーミングモニター。ゲーム以外にも表計算ソフトや編集ソフトなどを使用した作業時には、作業スペースを広げられ、効率的な環境を構築できる。応答速度は1msでリフレッシュレートは240Hzを発揮。画面のぼやけを防ぎながら、速度の速い映像表示にも対応できる。また、可変リフレッシュレート機能による、ちらつきやカクつきの軽減、遅延を抑えるDASモード、暗いシーンの視認性を高めるブラックスタビライザーなど、ゲーム向けの機能を多数設けている。色彩表現の面では、VESA Display HDR 400の認証を取得し、高い色再現性を持ち、デジタルシネマ向けの色域DCI-P3を95％カバーする。インターフェースは、DisplayPort1.4×1、HDMI×2、USB Type-C（USB Power Delivery 最大15W）を採用し、5W＋5Wのスピーカーを内蔵する。スタンドは、120mmの高さ調整、前：-5度、後：20度のチルト、左右30度のスイベルに対応する。予想実売価格は7万6000円前後。27G610A-Bは、発色が鮮やかで自然な映像表現を実現するIPSパネルを採用したWQHD（2560×1440）解像度の27インチモニター。色域sRGBを99％カバーし、VESA Display HDR 400を取得しており、高い色再現性を持つ。また、3辺フレームレスとスリムなボディで省スペースを実現している。応答速度は1msでリフレッシュレートは200Hz。可変リフレッシュレートやDASモード、ブラックスタビライザーといったゲームに便利な機能も搭載する。インターフェースはHDMI×2、DisplayPort 1.4×1。スタンドは、110mmの高さ調整、前：-5度、後：20度のチルト、左右30度のスイベル、右90度のピボットに対応する。予想実売価格は3万9500円前後。