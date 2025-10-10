指先で差がつく！　ゲーミングキーボード人気ランキングTOP10　2025/10/10

G213 RGB Gaming Keyboard

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年9月29日～10月5日の日次集計データによると、ゲーミングキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 G213 RGB Gaming KeyboardG213r（ロジクール）2位 Apex Pro Mini - JP64825（SteelSeries）3位 PRO Gaming Keyboard LinearG-PKB-002LN（ロジクール）4位 PRO X TKL RAPID ブラック JapaneseG-PKB-TKL-RTBK（ロジクール）5位 PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard WhitePCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White（Pulsar Gaming Gears）6位 G413 TKL SE Mechanical Gaming KeyboardG413TKLSE（ロジクール）7位 Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless - JPRZ03-04981300-R3J1（Razer）8位 Razer Huntsman V2 Tenkeyless JP - Clicky Optical SwitchRZ03-03941500-R3J1（Razer）9位 Razer Ornata V3 X JPRZ03-04471400-R3J1（Razer）9位 Razer BlackWidow V3 Tenkeyless - Yellow Switch - JPRZ03-03491900-R3J1（Razer）