ゲーミングPC選びが簡単に！国内最大級の検索・比較サイト「gg」が誕生

ゲーミングPC検索サイト「gg」がオープン

国内主要12メーカー、約5700件のゲーミングPCを検索・比較

「gg」のトップページ

検索結果画面のイメージ

気づけばは9月30日に、複数のメーカーにわたるゲーミングPCを一括で検索・比較できるゲーミングPC検索サイト「gg（ジージー）」を公開した。「gg」は、ドスパラ、マウスコンピューター、パソコン工房をはじめとする、国内の主要12メーカー・約5700件のゲーミングPCをまとめて検索・比較することが可能なデータベース型検索サイト。GPU・CPU・メモリー・ストレージ・価格帯といった条件を指定するだけで、複数メーカーのモデルを一括で検索でき、自分に合った最適な1台を効率的に見つけられる。同サイトには、公式サイトのセール・キャンペーン・ポイント還元・送料といった情報が反映されるとともに、新製品やセール情報が日々収録されるので、最新データに基づいた検索が可能になっている。対応メーカーは、ドスパラ、マウスコンピューター、パソコン工房、フロンティア、Lenovo、アストロメダ、OZgaming、Sycom、STORMなど。今後は、対応メーカーをさらに拡大するとともに、価格通知機能や推奨スペック診断といった、より便利に使えるようにする機能を順次追加していく。