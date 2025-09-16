RTX 5060搭載で14万円台 レノボからエントリーモデルのタワー型PCなど2製品

レノボからゲーミングPCのエントリーモデルなど2製品登場

RTX 5060搭載で14万円台 エントリーモデルのゲーミングPC

Lenovo LOQ Tower 26ADR10

クリアサイドパネルを採用。ARGBライティングはカスタマイズ可能

静音設計で静かな環境でゲームを楽しめる。

パフォーマンスモードのほか、静音モードを搭載

4Kで最大リフレッシュレート240Hz OLEDパネルも採用し 競技性と映像美を両立

Lenovo Legion Pro 27UD-10

レノボ・ジャパンは9月12日、ゲーミングやクリエイティブ用途に最適なLOQシリーズで初のタワー型デスクトップPC「Lenovo LOQ Tower 26ADR10」、4K OLEDゲーミングモニター「Lenovo Legion Pro 27UD-10」の2製品を発表した。「Lenovo LOQ Tower 26ADR10」は、シリーズ初となる26L筐体のタワー型ゲーミングPC。CPUにAMD Ryzen 7 8745HXプロセッサー、グラフィックボードにNVIDIA GeForce RTX 5060を採用する。特別な設定をしなくても、高性能を発揮でき、AIによる最適化ツール「Legion Space」を使用すれば、より快適なゲーミング体験が可能となる。ストレージは512GB SSD M.2 Gen4で、メモリーは16GB DDR5 5600 UDIMMを搭載しているが、メモリー（最大64GB対応）、SSD（最大4TB）、HDDに追加のスロットを用意しており、拡張性も高い。このほか、3カ月の無料Xbox Game Passが付属し、一部モデルでは24時間365日対応のテクニカルサポート「Legion Ultimate Support」（電話・チャット・Eメール・出張修理対応）も利用可能だ。レノボオンライン価格は14万9820円。一部パーツのカスタマイズなどにも対応する。Lenovo Legion Pro 27UD-10は、26.5インチのUHD PureSight OLEDディスプレーを搭載したゲーミングモニター。最大240Hzのリフレッシュレートと0.03msの応答速度で、滑らかな映像表現を可能としながら、166ppiとピクセル密度の高さも特徴だ。映像美と競技性を併せ持っている。Dolby Vision、DisplayHDR TrueBlack 400、AMD FreeSync Premium Pro、VESA Adaptive Syncの各種機能や規格にも対応。表示性能は、sRGBとDCI-P3のカバー率99％、Delta E<2の色精度となっており、ゲームだけでなくクリエイター用途でも使用可能だ。AIを活用した「Spectrum RGB同期」機能を使用すれば、第10世代LegionデバイスとモニターのRGBライティングを連動させることもできる。インターフェースは、HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C（DP Alt Mode）×1、USB Type-C 3.2 Gen2（アップストリーム）×1、USB 3.2 Gen1（ダウンストリーム）×3。スタンドは高さ調整、チルト、スイベル、ピボットなど、角度調節にも対応している。レノボオンライン価格は15万3780円。