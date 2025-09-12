ZUTOMAYOモデルのラジカセ、ついに解禁！ ドウシシャが販売

BOOMBOX「SCR-B9（Z）」

ドウシシャは9月9日～15日23時59分の期間、音楽アーティスト「ずっと真夜中でいいのに。」とコラボレーションした多機能ラジカセ「BOOMBOX『SCR-B9（Z）』」の先行予約を、ZUTOMAYO PREMIUM会員限定で受け付けている。一般販売は、2026年3月頃に「ZUTOMAYO MART」にて台数限定で行われる。税別価格は4万2000円。「BOOMBOX『SCR-B9（Z）』」は、ドウシシャが販売している「ORION Bluetooth機能搭載 CDステレオラジオカセット SCR-B9」を、「ACAね」さん自身が楽しんでいたことをきっかけに生まれたコラボレーションアイテム。「ORION Bluetooth機能搭載 CDステレオラジオカセット SCR-B9」は、「俺たちの青春ラジカセ」シリーズのフラッグシップモデルで、音楽への感性、音質へのこだわりが豊かな「ACAね」さんだからこそ生まれた、特別なコラボとなっている。「内省的コズミック」をキーワードに、ラジカセ最盛期への敬意を込めてデザインを一新し、各所に「ずっと真夜中でいいのに。」のデザインを配置するほか、風合いのあるクリーム色とインダストリアルなグリーンで仕上げた。本体には、10W＋10W総合20Wのハイパワーデジタルアンプを搭載し、13.5cm＋3cmのコーンツイーターを採用した2WAYステレオバスレフスピーカー構成を採用するとともに、低音、高音の独立音質コントロール機能や、低音を増幅する「X BASS」機能を搭載し、好みの音質変更にも対応する。また、乾電池駆動も可能なので、屋外でも使える。あわせて、アンプの出力レベルにあわせて動くVUメーターを備えており、視覚的に音量感を楽しめる。そのほか、再生／録音／早送り／巻き戻しの最後で自動的に止まる「フルオートストップメカ機能」、Bluetooth 5.3、AM／FMワイドバンドデジタルチューナーといった多彩な再生機能、CD／ラジオ／Bluetooth接続機器／USB接続機器／microSDカード／AUX（有線）／内蔵マイク／外部マイク入力からのカセットテープへの録音など、さまざまな機能を搭載している。