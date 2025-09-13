滑らかさが勝敗を分ける！　ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10　2025/9/13

「BCNランキング」2025年9月1日～7日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZAゲーミングモニター
RM-G276N（TVS REGZA）
2位 Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
C34WQBA-RGGL（Xiaomi）
3位 MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）
4位 VA249HG
VA249HG（ASUS）
5位 AOC 24G42E/11
24G42E/11（TPV Technology）
6位 REGZAゲーミングモニター
RM-G245N（TVS REGZA）
7位 VA279HG
VA279HG（ASUS）
8位 Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor
G2411P（HKC）
9位 VG258QR
VG258QR（ASUS）
10位 Xiaomi ゲーミングモニター G24i
P24FCA-RGGL（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
