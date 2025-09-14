長時間でも疲れない！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/9/14

「BCNランキング」2025年9月1日～7日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 RX680 ブラック
RX680-BLACK（GXTRACE）
2位 Wolf グレー
AKR-WOLF-GREY（AKRacing）
3位 Pro-X V2 グレイ
AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）
4位 ゲーミングチェア シグナル グレー
15507（不二貿易）
5位 T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - Charcoal
CF-9010057-WW（Corsair）
6位 GTRACING フットレスト シリーズ GT200 ブラック
GT200 ブラック（Wudi Group）
7位 Pro-X V2 ホワイト
AKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）
8位 Wolf ホワイト
AKR-WOLF-WHITE（AKRacing）
9位 本田翼 監修オリジナルカラーモデル
AKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）
10位 Pro-X V2 レッド
AKR-PRO-X/RED/V2（AKRacing）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
