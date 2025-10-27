高耐久でスタイリッシュ ケンコー・トキナーの亜鉛合金製スマホスタンド 3通りの使い方で便利に使える

いろいろ使えてスタイリッシュなスマホスタンドが登場

ケンコー・トキナーは11月7日、多機能モバイルスタンド「EXAPRO マグネティックモバイルスタンド」を発売する。カラーはブラックとシルバーの2色展開で、公式オンラインストア価格は4780円。新製品は、マグネット部がカラビナ式で、携帯性にも優れたデザインとなっており、さまざまなシーンで利便性を高められるスマホスタンド。本体は亜鉛合金製で重さは約130g。高い剛性とスタイリッシュなデザインが特徴だ。安定した状態で撮影やビデオ通話が可能な「三脚」、ハンズフリーで動画視聴などが可能な「スタンド」、片手で持ちながら操作でき、落下防止用のグリップとしても機能する「グリップ」の3通りの使い方を用意し、さまざまなシーンに対応する。MagSafe対応スマートフォンなら、マグネットで簡単に着脱できる。なお、付属のマグネットリングシールを使用すれば、MagSafe非対応のスマートフォンでもスタンドを使用可能だ。マグネット部分がカラビナ式のフックになっており、バッグの持ち手などにかけておけば、取り出しやすく、楽に持ち運びできる。