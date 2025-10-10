タコのような吸盤でスマホを固定 撮影などに便利なエレコムの「TakoPita」

タコのような吸盤が特徴 エレコムの吸盤スマホパッド

シリコン吸盤で平らな面にスマホを固定 ハンズフリーになって撮影やメイク時に便利

TakoPita 吸盤スマホパッド

平らな場所に吸着 撮影に便利

バンド付き、スタンド付き、両面吸盤タイプを用意

カラバリ含めて全15アイテムをラインアップ

エレコムは10月中旬に壁や鏡、窓ガラスなどにスマートフォンを固定できるTakoPita（タコピタ）吸盤スマホパッドを発売する。店頭実勢価格は1080円から。新製品は、タコのようなシリコン吸盤が設けられており、壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面に簡単に吸着。スマホを自由な向きで固定できる。両手が自由になるため、撮影に便利。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズで撮影する際にもぴったりだ。鏡に貼り付ければ、メイク中にハンズフリーでスマホの画面をチェックできる。強力な磁力でMagSafe対応スマホケースやiPhoneをしっかり固定し、取り外しも簡単。持ち運びやすいコンパクトサイズで、外出先でもサッと取り出して使える。ラインアップは落下防止に役立つバンド付きタイプ、動画視聴に便利なスタンド機能付きタイプ、MagSafe非対応でも使える両面吸盤タイプの3つ。両面吸盤タイプには、通常タイプとスタンド付きの2種類を用意する。カラーはネイビー、ベージュ、ブラックの3色展開。