昭和レトロの空気感をBluetoothで楽しむ、ステレオラジオカセット「ORION SCR-B3」にレッド追加

ドウシシャは10月上旬に、「ORION Bluetooth機能搭載 ステレオラジオカセット SCR-B3」の新色レッドを、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。「ドウシシャマルシェ」での価格は1万2980円。「ORION Bluetooth機能搭載 ステレオラジオカセット SCR-B3」は、1970～80年代に若者を夢中にした「オーディオブーム」の頃、オーディオに夢中だった企画開発担当者が、当時は高額で買えなかった悔しさとあこがれた機能を思い出しつつ、音楽を本気で楽しむというコンセプトのもと企画した「俺たちの青春ラジカセ」シリーズの最小モデル。「本体の軽量化」「コンパクト化」「生活に馴染むデザイン」をテーマに、幅広い世代の方がラジカセをより身近に感じ、手に取ってもらいやすいよう、カッコよさと柔らかさを表現した製品デザインを目指しており、BluetoothやSDカード、USBといった最新機能を搭載しつつ、80年代に流行したラジカセを彷彿とさせるデザインとカラーを採用している。80年代当時のラジカセは、ブラックなどのダークなカラーが多く男性向けだったが、女性をターゲットとした赤色などポップな色のラジカセも発売されて流行した。今回追加された新色レッドは、当時のポップなカラーを彷彿させるカラーとして発売され、すでに発売済みのブラックと合わせて、2色展開となる。本体には、再生／録音時にテープの最後になると自動的に停止する「セミオートストップメカ」を採用したカセットや、FM補完放送も聞けるAM/FMワイドバンドラジオチューナーなどを搭載するとともに、スマートフォンなどBluetooth対応機器との無線接続による音楽再生、USBメモリーやSDカードに保存したMP3音源の再生に対応している。電源は、単1形乾電池×4本またはACアダプタ。