パナソニック、約140gの軽さなのに約72時間の長時間再生ができる「ワイヤレスヘッドホン」

RB-HF630B

新採用のヘッドパッドで耳や頭部のフィット感が向上

パナソニックは10月下旬に、ワイヤレスステレオヘッドホン「RB-HF630B」を発売する。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。価格はオープンで、公式オンラインショップ「Panasonic Store Plus」での価格は6534円。「RB-HF630B」は、重さ約140gと軽量ながら約72時間の長時間再生を実現したワイヤレスステレオヘッドホンで、15分の充電で約6時間再生を可能にするクイックチャージにも対応している。音質面では、アコースティック・ベース・コントロール設計によって、迫力ある低音から高音までバランスのよい高音質を実現した。本体は軽量設計で、圧迫感がなく軽い着け心地を実現し、従来機種「RP-HF410B」と比較して厚みが約1.3倍のイヤーパッドとともに、新たにヘッドパッドを採用することで、耳や頭部へのフィット感を高めている。また、折りたたんで持ち運べる「スイーベル機構」も搭載した。さらに、2台の機器を同時に接続できる「マルチポイント接続」に対応するとともに、新たに自分の話し声をクリアに伝えられる環境ノイズキャンセリング（ENC）を備えている。