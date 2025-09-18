スウェーデン発のSudio、密閉型ワイヤレスヘッドホン「Sudio K2 Pro」に新色が登場

「Sudio K2 Pro」にショコラブラウンモデルが登場

ベストセラーとなった「Sudio K2」シリーズのハイエンドモデル

「Sudio K2 Pro」

ショコラブラウンモデルの装着イメージ

Instagramの投票で「ブラウン系」が圧倒的な支持

スウェーデンのSudio（スーディオ）は9月19日、密閉型のワイヤレスヘッドホン「Sudio K2 Pro」の新色となるショコラブラウンモデルの販売を、公式オンラインショップにて開始する。価格は1万4900円。「Sudio K2 Pro」は2024年9月に発売された、同社のベストセラーヘッドホン「Sudio K2」シリーズのハイエンドモデル。耳を密閉するタイプのイヤーパッドと、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング（ANC）機能によって周囲の騒音をシャットアウトしつつ、直径40mmのダイナミックドライバーで伸びやかなサウンドを実現している。本体に5基のマイクを搭載することでクリアかつスムーズな通話を可能にし、右側背面の物理ボタンによって電源やANCのオン／オフを切り替えられるほか、同じく右側のタッチパネルをタップすれば、音楽の再生／停止、トラック間の切り替えや通話の応答といった操作ができる。接続方式はBluetooth 5.4で、直径3.5mmのミニプラグによる有線接続にも対応する。対応コーデックはSBC、AAC。連続使用時間は最大65時間。今回の新カラー追加にあたっては、デザイナーの「ユーザーが本当に望むカラーを提供したい」という強い想いから、同社のInstagramアカウントを使用して投票を実施することで選定された。圧倒的な支持を受けたのはブラウン系の色味で、ブラウンの色味を絞り込むべくさらにいくつかのカラートーンを選択肢として投票を再度実施し、最終的にまるでダークチョコレートのような深みのあるブラウンが選ばれたという。ショコラブラウンモデルの追加によって、「Sudio K2 Pro」のカラーバリエーションは、ブラック、ホワイト、ショコラブラウンの3色となる。