セーターが活躍するこれからの季節に パナソニックの毛玉クリーナーがリバイバル発売

パナソニックは10月1日、服にできた毛玉を、生地を傷めずに取れる毛玉クリーナー「NI-LC300」を発売する。カラーはネイビーとベージュの2色展開で、オンラインストア価格は3960円。新製品は、2016年に販売終了した商品のリバイバルとなる。近年は衣類を長く着るスタイルが定着し、自宅で手軽に衣類ケアをおこなう「セルフケア志向」が強いことから販売に踏み切った。内蔵のリチウムイオン電池を電源とし、コードレスで使用可能な充電式を採用。USB Type-Cによる急速充電に対応し1回のフル充電で約60分動作する。6枚刃により毛玉をカットし、絡みついていてもきれいに取り除ける。外刃には力を入れてもへこみにくいストロングネットを採用し、衣類を傷つけにくくなっている。強さは3段階調節で、毛玉の程度に応じて切り替え可能。マフラーからソファーまで、幅広いものに使用できる。取り除いた毛玉くずは本体上部のダストボックスから簡単に捨てられる。重さは約174gでサイズもコンパクト。いつでも手に取れる場所に置いておき、毛玉が気になった時にサッと使うのが上手な使い方だ。セーターなどのウール素材の衣類が多くなるこれからの季節に一つ持っておくと便利だろう。