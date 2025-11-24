中古PCが最大25％オフ！ PCバル「BLACK FRIDAY」セール開催中

バルテックフィールドサービスは、中古PC販売サイト「PCバル」で「BLACK FRIDAY」セールを12月3日まで開催している。
さらに目玉商品として、「富士通 LIFEBOOK U9310/D 13.3 Intel Corei5-10310U Mem4GB」（販売価格は1万9800円から）と、「Lenovo ThinkPad X13 Gen3 13.3 Intel Core i5-1235U Mem16GB」（販売価格は3万9600円）の2機種を、どちらも台数限定で用意している。
目玉商品2機種を用意PCバルで開催されているBLACK FRIDAYセールでは、対象商品を最大25％オフにする。
