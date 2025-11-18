店長おすすめPCが2万8600円均一！ WPS Office付きのPCバル秋フェア第2弾

「PCバル」にて店長選りすぐりの中古PCが

2万8600円で買えるフェアが開催中

三つの安心が特徴

バルテックフィールドサービスは11月19日までの期間、同社の運営する中古PC販売サイト「PCバル」において、「2025秋 店長おすすめパソコンフェア」第2弾を開催している。「2025秋 店長おすすめパソコンフェア」第2弾では、「PCバル」直営店・全25店舗の店長が、各店の商品から選りすぐった1台を、2万8600円のワンプライスで販売する。同フェア対象商品には、オフィスソフト「WPS Office 2 Standard Edition」が付属している。「PCバル」では、「約1000台クラスのWindows 11搭載PC」「購入者に寄り添った情報掲載・商品説明」「安心保証＆充実サポート」による3つの安心を提供する。販売している中古PCは、いずれもSSDと8GB以上のメモリーを標準構成し、プロが手掛けたリフレッシュPCとして高度化・高速化したPCの使用環境に対応している。また、商品のスペック情報だけでなく、通常使用は可能でも少し気になるかもしれない部位の状態も含め提供する。さらに、購入時から最大6カ月間の保証が付属し、保証期間中なら費用負担ゼロ（適用条件あり）で修理してもらえる。