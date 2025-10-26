最大40％オフ！ PCバルの「週末＋1・フラッシュセール」開催中

中古PC販売サイト「PCバル」にて

「週末＋1・フラッシュセール」が開催中

Windows 11搭載の中古PCを多数のラインアップ

バルテックフィールドサービスは10月24～27日11時59分の期間、同社の運営する中古PC販売サイト「PCバル」において、「週末＋1・フラッシュセール」を開催する。「週末＋1・フラッシュセール」では、「PCバル」が厳選した人気中古PCを、セール限定の特別価格で購入できる。セール対象商品としては、コスパ重視の第8世代インテルCoreプロセッサ搭載機種から、ハイスペックな第12・第13世代インテルCoreプロセッサ搭載機種まで、幅広いラインアップのWindows 11搭載中古PCを揃え、最大40％オフの商品も用意している。取扱商品は、PC修理店が母体の「PCバル」ならではの、独自の検査基準・項目に基づいて状態をチェック後、入念に整備されているので安心して使える。あわせて、「PCバル」おすすめの1台として、第10世代Core i5搭載でオフィスソフト「WPS Office 2」付きの「LIFEBOOK A5510／D」を、3万4100円で販売している。さらに、「PCバル」各店の店頭にて中古PCを成約した人限定で、メモリー交換または増設工賃を50％オフで提供する。なお、メモリー交換または増設工賃の50％オフは、「Windows 11乗り換え応援フェア」期間限定の提供となる。