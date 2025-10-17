今なら間に合う！ PCバルの「Windows 11乗り換え応援フェア」

中古PC販売サイト「PCバル」が

「まだまだ間に合うWindows11乗り換え応援フェア」を継続開催

1000台以上のWindows 11搭載PCを用意

バルテックフィールドサービスは、同社の運営する中古PC販売サイト「PCバル」において、10月14日のWindows 10サポート終了後も引き続き、PCの乗り換えが必要なユーザーに向けて「まだまだ間に合うWindows11乗り換え応援フェア」を開催している。同フェアでは、コスパ重視の第8世代からハイスペックの第12・第13世代まで、Windows 11を搭載した中古PCを1000台以上用意する。販売されているPCはいずれも、独自の検査基準・項目に基づいて状態をチェックした後に、入念な整備が行われているので、安心して使える。さらに、同フェア限定商品として、第10世代インテルCore i5を搭載する富士通の「LIFEBOOK A5510/D」を、オフィスソフト「WPS Office 2」付きで3万9600円にて販売する。あわせて、「PCバル」各店の店頭で中古PCを成約した人限定で、メモリー交換または増設工賃が50％オフになる、メモリー増量プランも提供している（機種や仕様によって対応可否あり）。