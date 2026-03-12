春の新色、鮮やかで可愛いフューシャピンク！ Ploom AURA「フューシャフレア」発売

「Ploom AURA」のリミテッドカラーモデル

「フューシャフレア」が登場

鮮やかなフューシャピンクで日常に彩りをプラス

新たに発売された「Ploom AURA」用フロントパネル5種

フューシャフレアのバックカバーも発売

日本たばこ産業（JT）は3月10日から、「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」の、リミテッドカラー「フューシャフレア」モデルを、「CLUB JT オンラインショップ」および全国の「Ploom Shop」などにて、数量限定で順次先行発売している。全国のコンビニエンスストアおよび一部たばこ販売店などでは、3月17日から数量限定で順次販売される。価格は2980円。今回、先行発売された「フューシャフレア」モデルは、「Ploom AURA」のリミテッドカラーシリーズ第5弾となる、鮮やかなフューシャピンクが印象的なデバイス。持つ人に彩りと煌めきを添えて、その美しさをいっそう引き立てることによって、日々をしなやかに楽しむ気持ちを後押ししたいという想いから誕生した。あわせて3月10日には、「Ploom AURA」関連アクセサリーとして、フロントパネル×5種（カラーは、アンバーヘイズ、ブロンズロイヤル、アクアグリーン、パープルダスク、フューシャフレア）と、バックカバー（カラーはフューシャフレア）を、全国のCLUB JTオンラインショップや全国の「Ploom Shop」「Ploom STAND」などで発売した。「Ploom AURA」デバイスと組み合わせることで、自分らしいカラーコーディネートを楽しめる。価格は、フロントパネルが1480円、バックカバーが1980円。なお、はじめて「Ploom」を購入する人で、各種利用条件を満たすと、「Ploom AURA」が通常価格2980円のところ、980円で購入できるキャンペーン「Ploom AURA はじめて割」が、「CLUB JT オンラインショップ」や全国の「Ploom Shop」「Ploom STAND」、一部たばこ販売店などで開催されている。