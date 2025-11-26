静けさと活力を纏う一服、Ploom AURA リミテッドカラー第3弾「アクアグリーン」

「Ploom AURA」にリミテッドカラーシリーズ

第3弾「アクアグリーン」が登場

常緑樹の森のように静けさと活力の両方を持つ

Ploom AURA アクアグリーン

日本たばこ産業（JT）は12月1日から順次、「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」のリミテッドカラーシリーズ第3弾「アクアグリーン」を、「CLUB JTオンラインショップ」や全国の「Ploom Shop」などで、数量限定にて先行発売する。また、12月9日からは全国のコンビニエンスストアや一部のたばこ販売店などでも順次、数量限定での販売を行う。クリーニングスティックとUSBケーブルが付属する、スターターキットの価格は2980円。今回、数量限定で発売される「Ploom AURA」のアクアグリーンモデルは、常緑樹の森のように静けさと活力を併せ持つカラーが特長となる。忙しい毎日の中で、立ち止まって深呼吸することによってバイタリティをリチャージする、そんなひと時を愉しんでもらいたいとの想いから誕生した。「Ploom AURA」は、たばこ葉の喫味成分を余すことなく抽出する「SMART HEATFLOW」を搭載し、かつてない満足感、たばこ本来の味と吸いごたえを最初から最後まで愉しめる加熱式たばこ用デバイス。また、「HEAT SELECT SYSTEM」によって、ユーザーが自身に最適な一服を選べる。