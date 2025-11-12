進化した美しさと満足感、「Ploom AURA」限定カラー発売

Ploom AURA ブロンズロイヤル

四つの加熱モードで自分好みの一服

繊細で有機的な曲線とコンパクトでスリムなフォルムの「Ploom AURA」と、

タイムレスな煌めきのブロンズカラーを組み合わせた限定カラーモデル

日本たばこ産業（JT）は11月11日から順次、「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」のリミテッドカラーシリーズ第2弾となる「ブロンズロイヤル」を、CLUB JTオンラインショップおよび全国の「Ploom Shop」などにて、数量限定で発売する。スターターキットの価格は2980円。今回、発売される「Ploom AURA ブロンズロイヤル」は、2025年リミテッドカラーシリーズの第2弾として登場する、タイムレスな煌めきのブロンズカラーが特長のデバイス。洗練されたアクセントと光沢を施したパターンド・フロントパネルを採用したデバイスで、手に取る人のスタイルを引き立てて個性を鮮やかに表現する。「Ploom AURA」は、「味わい」を中心に進化した加熱式たばこ用デバイスで、JT独自の新加熱技術「SMART HEATFLOW」によって、かつてない満足感とたばこ本来の味を愉しめる。さらに、「HEAT SELECT SYSTEM」を新たに搭載することで4つの加熱モードを選べるため、好みに応じた一服を愉しめるほか、繊細で有機的な曲線とコンパクトでスリムなフォルムによる美しさと実用性を兼ね備えたデザインが、使用する人の一服を引き立てる。