「Ploom AURA」に限定フロントパネル「KIBA」、抽選キャンペーンも実施

日本たばこ産業（JT）は9月17日10時～10月31日23時59分の期間、ロックバンド「MAN WITH A MISSION（マン・ウィズ・ア・ミッション）」のTokyo Tanaka（トーキョー・タナカ）氏およびJean-Ken Johnny（ジャン・ケン・ジョニー）氏とのコラボレーション第2弾として製作した、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」用コラボフロントパネル「KIBA」が付属する限定BOXなどが抽選で当たる「Tokyo Tanaka ＆ Jean-Ken Johnny コラボキャンペーン」を開催する。今回の、Tokyo Tanaka氏およびJean-Ken Johnny氏とのコラボレーションは、「Ploom AURA」が持つ「別格のうまさ」をはじめとする多くの魅力を余すところなく伝えるとともに、心に深く刻まれるほどの驚きと感動を届ける「SENSATIONAL」プログラムの一環として、「人の心を躍らせ、世界を変える」という使命と価値観の共鳴によって実現した。新たに製作された「Ploom AURA×Tokyo Tanaka ＆ Jean-Ken Johnnyコラボフロントパネル：KIBA」は、「MAN WITH A MISSION」のロゴマークであるオオカミの口元をモチーフにしたデザインで、Tokyo Tanaka氏のメンバーカラーである「オレンジ」、Jean-Ken Johnny氏のメンバーカラーである「レッド」、「Ploom AURA」デバイスと相性のよい洗練された「ブラック」と「ホワイト」で仕上げた4種を用意している。あわせて、Tokyo Tanaka氏のメンバーカラーである「オレンジ」、Jean-Ken Johnny氏のメンバーカラーである「レッド」で仕上げた、「Ploom AURA×Tokyo Tanaka ＆ Jean-Ken Johnny from MAN WITH A MISSION オリジナルアッシュトレイ」と「Ploom AURA×Tokyo Tanaka ＆ Jean-Ken Johnny from MAN WITH A MISSION オリジナル携帯灰皿」も製作された。「Tokyo Tanaka ＆ Jean-Ken Johnny コラボキャンペーン」では、「Ploom AURA×Tokyo Tanaka ＆ Jean-Ken Johnnyコラボフロントパネル：KIBA」（A賞：Orange、B賞：Red、C賞：Black、D賞：White）と、「EVO」5銘柄、「Ploom AURA」が入っている「Ploom AURA×Tokyo Tanaka ＆ Jean-Ken Johnny from MAN WITH A MISSION 限定ボックス 01」～「Ploom AURA×Tokyo Tanaka ＆ Jean-Ken Johnny from MAN WITH A MISSION 限定ボックス 04」がそれぞれ抽選で250名、「Ploom AURA×Tokyo Tanaka ＆ Jean-Ken Johnny from MAN WITH A MISSION オリジナルアッシュトレイ」2種がそれぞれ抽選で1500名、「Ploom AURA×Tokyo Tanaka ＆ Jean-Ken Johnny from MAN WITH A MISSION オリジナル携帯灰皿」2種がそれぞれ抽選で2000名に当たる。さらに9月17日からは、「Ploom AURA×Tokyo Tanaka ＆ Jean-Ken Johnnyコラボフロントパネル」と手持ちのフロントパネルを数量限定で交換できるキャンペーンを、全国のPloom Shop（札幌店、銀座店、名古屋店、なんば店、広島店、天神店）にて開催する。「Ploom AURA×Tokyo Tanaka ＆ Jean-Ken Johnnyコラボフロントパネル」（Orange／Red／Black／White）いずれか1種類との交換が可能で、2枚目以降は3000ポイントのCLUB JT ポイントで交換できる（なくなり次第終了）。また、Ploom Shop銀座店・名古屋店・なんば店では店内にて特別装飾や展示を行うほか、全国のPloom Shopで限定映像コンテンツやコラボムービーを放映する。あわせて、Tokyo Tanaka氏＆Jean-Ken Johnny氏とのコラボ第1弾として、8月に行われた音楽フェス「WILD BUNCH FEST. 2025」限定で展開した「Ploom AURA×Tokyo Tanaka ＆ Jean-Ken Johnnyコラボフロントパネル：KENAMI」が好評だったことを受けて、追加キャンペーンやフロントパネル交換サービスを開催する。「DIAMONDステータス限定 Ploom AURA×Tokyo Tanaka ＆ Jean-Ken Johnny コラボキャンペーン」は、9月17日10時～10月17日0時の期間に行われ、「Ploom AURA×Tokyo Tanaka ＆ Jean-Ken Johnnyコラボフロントパネル：KENAMI」のBlackとBlueが、それぞれ抽選で1800名に当たる。9月12～13日に国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）にて開催される「コキアライトアップ 2025」で行われる予定の「MAN WITH A MISSION」結成15周年企画となるスペシャルコラボでは、JTが出展する特設喫煙所内で手持ちのフロントパネルと「Ploom AURA×Tokyo Tanaka ＆ Jean-Ken Johnnyコラボフロントパネル：KENAMI」を交換するサービスを開催する。数量限定で、なくなり次第終了。