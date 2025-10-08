「Ploom AURA」ネイビーブルー全国展開！ 期間限定でスターターキットが半額以下に

「Ploom AURA」に人気定番カラー「ネイビーブルー」モデルを追加

日本たばこ産業（JT）は10月14日から順次、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」の人気定番カラー「ネイビーブルー」モデルを、全国のコンビニエンスストアおよび一部たばこ販売店などで発売する。スターターキットの価格は2980円で、10月13日～11月9日の期間は、1480円で販売するキャンペーンを行う。「Ploom AURA」の定番カラーである「ネイビーブルー」は、これまで一部チャネル限定で販売されていたが、好評を得ていることから今回、コンビニエンスストアなどにおいて全国へ展開されることとなった。発売あわせて行われる、スターターキットを1480円で販売するキャンペーンの対象には、「ネイビーブルー」モデルだけでなく、すでに発売されている「ジェットブラック」「ローズゴールド」「ルナシルバー」モデルも含まれる。さらに、「Ploom AURA」関連アクセサリーとして、洗練されたアクセントと光沢のあるデザインが特徴のフロントパネル「Patterned（パターンド）」シリーズを、CLUB JTオンラインショップおよび全国のPloom Shopなどで10月14日に発売する。カラーは、ジェットブラック、ローズゴールド、ネイビーブルー、ルナシルバーの4色。価格は1980円。「Ploom AURA」は、「味わい」を中心に進化した加熱式たばこ用デバイスで、独自の加熱技術「SMART HEATFLOW」によって、かつてない満足感とたばこ本来の味を愉しめる。また、新たに搭載した「HEAT SELECT SYSTEM」で4つの加熱モードを選べるので、好みに合わせた一服を愉しめるようになっている。