店長のおすすめPCが10％オフ！ PCバルが秋のおすすめフェアを開催中

中古PC販売サイト「PCバル」が

「2025秋 店長おすすめパソコンフェア」を開催中

1000台クラスのWindows11搭載中古PCを用意

バルテックフィールドサービスは11月19日までの期間、同社の運営する中古PC販売サイト「PCバル」において、「2025秋 店長おすすめパソコンフェア」を開催している。「2025秋 店長おすすめパソコンフェア」では、「PCバル」直営店・全26店舗の店長が、各店の商品から選りすぐった1台をおすすめしており、対象商品をすべて10％オフおよびオフィスソフト「WPS Office 2 Standard Edition」付きで販売する。「PCバル」には、コスパ重視のインテル第8世代CPU搭載PCから、ハイスペックなインテル第12・第13世代CPUを搭載したPCまで、約1000台のWindows 11がインストールされた中古PCを用意している。いずれのPCも、仕入れ後にパソコン整備士の資格を持った店長とスタッフが、独自の検査基準・項目に基づいて状態をチェック後に、入念な整備を行って長く使える・故障の少ない状態にメンテナンスして販売される。また、安定性と体感速度を重視してSSD＋8GB以上のメモリーを標準構成としている。スペック情報だけでなく「動作には問題ないものの、細かなキズや使用感がある部分など……」といった状態も丁寧に案内しており、店頭展示品はスタッフが実物を案内しつつ、納得してもらえるようわかりやすく説明する。さらに、中古PCながら購入時から最大6カ月間の保証が付属し、保証期間内なら購入者の費用負担ゼロ（適用条件あり）で修理してもらえる。また、保証期間終了後の故障でも、症状状態や予算に応じて最善の提案を行うという。