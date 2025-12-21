月400円からの安心補償！ スマホ保険がPayPayで超簡単

「PayPay」アプリ上で手続きが完了する、

スマートフォンを補償する保険が提供開始

任意のタイミングで加入できる

「スマホ保険」の提供プラン

「スマホ保険」への加入イメージ

PayPay保険サービスとPayPayは12月15日に、キャッシュレス決済サービス「PayPay」内の「PayPayほけん」ミニアプリで加入できる、スマートフォンを補償する保険「スマホ保険」の提供を開始した。「スマホ保険」は、スマートフォンの破損、水濡れ、故障、盗難に対する修理費用などを補償してくれる、新品のみでなく中古スマートフォンも加入可能な保険。店頭などで購入した新品のスマートフォンはもちろん、新品購入後の付帯補償期間が終了したスマートフォン、キャリア変更によって付帯補償が終了するスマートフォン、ECサイトなどで購入した中古のスマートフォンも補償対象に含まれる。提供プランは、破損、水濡れによる修理費用を補償し、破損による修理費用は年間補償上限10万円、水濡れは年間補償上限1万円の「お手軽プラン」（月額400円）、故障（年間補償上限5万円）も補償対象に含まれ、水濡れの年間補償上限は10万円に拡大される「基本プラン」（月額600円）、故障に加えて盗難もカバーし、故障・盗難の年間補償上限は10万円、水濡れの年間補償上限は20万円と、もっとも手厚い「安心プラン」（月額900円）の、3種類を用意する。いずれのプランも自己負担額は5500円で、わかりやすい料金、補償体系を実現している。「PayPay」で簡単に申し込みが可能なほか、保険料の支払いも「PayPay」で完結するので、「PayPay」で本人確認をしていれば氏名などの情報を入力することなく、スムーズに申し込める。また、「PayPay」での支払いに対してPayPayポイントが付与されるので、保険料の支払いでPayPayポイントを貯められる。