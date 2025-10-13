三重に「驚安の殿堂」降臨！ 「ドン・キホーテ アピタ松阪三雲店」オープン

ドン・キホーテ アピタ松阪三雲店の店舗イメージ

若年層やニューファミリー層に向けた品揃え

店内装飾には松阪牛をモチーフにしたドンペンが登場

ドン・キホーテは、「ドン・キホーテ アピタ松阪三雲店」を総合スーパー「アピタ松阪三雲店」（三重県松阪市）の1階で10月29日にオープンする。ドン・キホーテ アピタ松阪三雲店は、毎日の買い物でアピタ松阪三雲店を利用している来店客に、新たなショッピングの選択肢と「ワクワク感」を提供すべくオープンし、食品や日用品をはじめ「ドン・キホーテ」ならではのユニークな商品や、アピタ松阪三雲店で取り扱いのなかったカテゴリーの新規導入によって、特に若年層やニューファミリー層に向けた品揃えを強化していく。新規導入カテゴリーとしては、SNSや若年層に人気のブランドを中心としたカラーコンタクトを80種類以上展開するほか、車社会である松阪市の来店客に向けて、洗車用品や芳香剤、スマートフォンホルダーといったカーライフを快適にするアイテムの強化を図る。さらに、DIYやアウトドアブームでの需要の高まりを受けて、作業着や工具といったさまざまな分野のワーク用品を、プロ仕様から普段使いまで幅広く提供する。あわせて、三重県内のドン・キホーテ店舗としては初となる「プロテイン自販機」を設置するなどプロテインの展開強化を行う。また、SNSで話題のアジアンコスメを強化するとともに、人気コスメブランド「KATE」はドン・キホーテ先行発売品などを含むラインアップで、三重県内のドン・キホーテ最大級の品揃えを用意する。ほかにも、大人から子どもまで人気なグミ、駄菓子の強化も図る。店内は通路を広めに設計することで、ファミリー層もカートを押しつつ安心して買い物を楽しめるようにする。店内装飾では、松阪市のキャラクター「ちゃちゃも」や、松阪牛をモチーフにしたドンペンが来店客を迎え、ドン・キホーテ流の「地元愛」を随所に散りばめる。ドン・キホーテ アピタ松阪三雲店の営業時間は9時～21時。