ユーザーの声を製品に反映して6年ぶりにフルモデルチェンジ！　東芝が洗浄力と使い勝手にこだわった全自動洗濯機ZABOONの新製品を発売

東芝ライフスタイルは新開発のパルセーターで洗浄力を高め、衣類が取り出しやすいロー＆ビッグ投入口を新たに採用した全自動洗濯機「ZABOON」の洗剤自動投入機能付き2機種と洗剤自動投入機能非搭載1機種の計3機種を25年8月に発売した。東芝ライフスタイルの全自動洗濯機ZABOONの新製品は、液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付きで洗濯容量12kgのAW-12DPB5（以下、AW-は割愛）と10kgの10DPB5。この2機種に加えて洗濯容量10kgで洗剤・柔軟剤自動投入機能非搭載の10DHB5も同時に発売した。洗濯機は5年連続で出荷台数がダウンしている。ただし、ドラム式洗濯機は右肩上がりで伸長しており、総出荷台数に占めるドラム式洗濯機の割合は24年で24.2％。出荷台数の約1／4がドラム式洗濯機だった。媒体の新製品ニュースなどでは、ドラム式洗濯機が取り上げられるケースが多い。しかし、出荷台数が最も多い洗濯機のタイプは、乾燥機能を搭載していないインバーター搭載の全自動洗濯機。24年の総出荷台数に占める割合は38.3％とドラム式洗濯機より10ポイント以上も高いのが実態だ。このインバーター搭載タイプでは洗濯容量10kgの大容量モデルが伸長している。東芝ライフスタイルが今回発売した全自動洗濯機は、まさにこのインバーター搭載の大容量モデルだ。実は今回の新製品は6年ぶりのフルモデルチェンジで、外観から使い勝手、洗浄力まですべてを一から見直した。同社では特にユーザーの声を重視し、アンケートやインタビュー、さらにはユーザー宅への訪問も行い、ユーザーの声を製品づくりに反映させたという。すべての改善・変更部分を紹介することはできないが、大きく変わった部分を紹介していこう。まずは、パルセーターだ。パルセーターとは洗濯機の底面にあって回転する円形のパーツのこと。パルセーターが回転することによって水流が発生し、その水流が衣類を撹拌して汚れを落とす。つまり、洗濯にとって非常に重要なパーツなのだ。新製品では撹拌研究の権威である名古屋工業大学の加藤禎人教授と共同で、24年モデルと比べて直径が約30mm大きい430mmの新大型パルセーターを開発した。従来よりも大きなパルセーターが回転することで、衣類を上に押し上げる力や下に引き込む力は強くなる。その力は洗濯槽の中で衣類を上下左右に入れ替える撹拌力をアップすることにつながると同社では説明する。ただ単に大型化しただけではない。従来は表面の小さい羽根が中心部まで続いていたが、新開発のパルセーターは小さい羽根が中心部まで続かずに途中でカットされている。これはパルセーターが回転してできる渦を中央に向かって引き込ませるための工夫だ。パルセーターに開いている小さな穴も見直し、穴の配置や数を変え、さらに従来は羽根にもあった穴を排し、水がより中央に集まるようになった。また、パルセーターの裏側にも羽根が付いているが、この羽根は回転時に遠心力で水を外側に押し出すためのもの。洗濯槽上部から注がれるシャワーは、この押し出された水が洗濯槽を駆け上って吐出口から噴出されて衣類に降り注ぐというわけだ。整理しよう。新開発の大型パルセーターが回転すると、大型化によって従来以上の押し上げと引き込みの2つの強い水流で衣類を撹拌する。同時に水はパルセーター表面の穴から裏側に抜け、回転時の遠心力で外側に押し出される。押し出された水は、その勢いで側面に設けられた取水口を通って駆け上がり、上部の吐出口からシャワーとなって噴出される。新開発の大型パルセーターによって、シャワーの水量は2024年モデルと比べて約37％アップした。また、水に溶けだして抗菌作用を発揮するAg＋（銀イオン）ユニットの取り付け位置もパルセーターの中央に変更されている。従来モデルのユニットの位置は洗濯槽の側面に配置されており、シャワーの流れを阻害していた面があったが、この位置変更によってシャワーの流れがよりスムーズになったという。縦型洗濯機におけるパルセーターは約70年前からの技術で、これまで各社によってさまざまな改良が加えられてきた。それゆえ大きく進化することはないだろうと思っていたが、この考えは全く違っていた。フルモデルチェンジも奏効して、より洗浄力が強化され、大きな進化を遂げたという印象だ。また、蛇口からの給水経路も従来は3つの弁を通していたが、これを4つに増やして給水にかかる時間を短縮。パルセーターの改良とシャワーの水量アップなど、さまざまな改良によって標準コースの運転時間は従来モデルよりも約5分短縮し、12DPB5で約38分、10DPB5で約30分となった。

