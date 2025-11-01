70周年の感謝を込めて！ 本日からコジマとサンリオの特別フェス開催

限定ホログラムステッカーがもらえる

ビックカメラグループのコジマは、創業70周年を記念したブラックフライデーの特別企画として、サンリオの人気キャラクターで、50周年の「マイメロディ」、20周年の「クロミ」とコラボした「コジマ70周年ブラックフライデー フェスティバル」を、11月1日から11月30日まで全国のコジマ店舗とコジマネットで実施する。コジマの店頭キャンペーンでは、コジマアプリ会員を対象にアプリのクーポンを提示した人に、限定ホログラムステッカー（全4種）をプレゼントする。配布スケジュールは、第1弾が11月1日から、第2弾が11月8日から、第3弾が11月15日から、第4弾が11月22日から。4週合計で7万2000枚を配布する。各週1人1枚限り、各期間ごとになくなり次第終了となる。コジマ店舗で2000円以上購入すると、「マイメロディ」「クロミ」の限定オリジナルグッズをプレゼントする。第1弾は「限定アクリルキーホルダー」。全6種から1個が当たる。全店合計1万2000個。期間は11月1日から7日まで。第2弾は「限定手持ちバルーン」。全2種から1個が当たる。全店合計1万1000個。期間は11月8日から14日まで。第3弾は「限定アクリルヘアクリップ」。全2種から1個が当たる。全店合計3万2000個。期間は11月15日から30日まで。コジマ店舗で期間中累計2万円以上購入し、アプリから応募すると、抽選でプレミアムグッズをプレゼントする。景品は、「限定パスケース（2種）」が各100人合計200人、「限定クリアトートバッグ＋缶バッジセット（2種）」が各10人合計20人。また、コジマネットで5000円以上購入し、応募すると「限定タオル」を合計100人にプレゼントする。さらに、コジマ公式Xフォロー＆リポストで各回10人に限定グッズをプレゼントする。第1弾は「限定アクリルキーホルダー全6種セット」。応募期間は10月30日から11月9日23時59分まで。第2弾は「限定バルーン2種＆限定アクリルヘアクリップ2種セット」。応募期間は11月10日12時から24日23時59分まで。このほか、コジマ全店の店内放送や店頭動画にも、マイメロディとクロミが登場。マイメロディやクロミの特別ボイス付きキャンペーン告知を店頭でも楽しむことができる。