仙台市に「コジマ×ビックカメラ イオンモール仙台上杉店」がオープン！

「コジマ×ビックカメラ イオンモール仙台上杉店」の

店舗イメージ

省スペース家電やコンパクトなドラム式洗濯機、時短レンジなどを提案

コジマは10月8日に、「コジマ×ビックカメラ イオンモール仙台上杉店」を、同日オープンのイオンモール仙台上杉（宮城県仙台市）3階にオープンする。コジマ×ビックカメラ イオンモール仙台上杉店は、近隣の地域に住むファミリーや単身者を中心に、気軽に立ち寄って便利に利用可能な店舗を目指している。店内には、エアコンや冷蔵庫、洗濯機、調理、理美容といった白物商品から、テレビ、カメラ、イヤホン、PCといったAVC商品、スマートフォンなどを幅広く取り揃える。あわせて、ワンストップで必要な家電製品を選びやすいよう、省スペースを意識した家電やコンパクトなドラム式洗濯機、時短をかなえるレンジといった提案も行っている。さらに、自分時間を充実させられるプロジェクターの展開、イヤホンやヘッドホンの体感コーナーの設置、子ども連れの来店客も楽しい時間を過ごせるトイズコーナーの設置なども行うほか、スマートフォンやゲーム機・ゲームソフトなどのリユース品を取り扱うリユースコーナーも導入する。営業時間は10～21時。そのほか、10月8～13日の期間にはオープンイベントとして、コジマ×ビックカメラ イオンモール仙台上杉店の店頭にて、6日間合計で2600名にコジマボックスティッシュを先着でプレゼント（配布数は、10月8日・11日・12日・13日が各日500名、10月9日・10日が各日300名）する。また、同期間には先着2000名に仙台のご当地コジ坊缶バッジがもらえるガチャガチャや、同期間中2万円以上の買い物で1万円分のコジマ商品券などが当たる抽選会も行われる。さらに10月8～19日の期間には、「コジマ」アプリのガラポン来店くじで最大1000ポイントが当たる抽選を、コジマ×ビックカメラ イオンモール仙台上杉店限定で実施する。