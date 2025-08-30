「コジマ×ビックカメラ新潟店」にNintendo特設コーナー、本日リニューアルオープン

「Nintendo 特設コーナー」イメージ

大きなマリオスタチューがお迎え

「リユースコーナー」イメージ

クリアタンブラーイメージ

ビックカメラグループのコジマは8月30日（本日）、新潟県新潟市にあるコジマ×ビックカメラ新潟店を改装し、リニューアルオープンする。今回のリニューアルオープンでは、2階の売り場に「Nintendo特設コーナー」と「リユースコーナー」を導入する。Nintendo特設コーナーでは、大きなマリオスタチューが顧客を迎え、任天堂のゲーム機やゲームソフトのほか、任天堂のキャラクターぬいぐるみなど、任天堂のファンにはぜひ手に入れたいグッズも多くそろえている。また、今後オリジナルのキャンペーンも続々と実施していく予定。さらに、子どもが遊べるキッズスペースも新たに用意し、子ども連れの人も買い物をゆっくり楽しむことができる。リユースコーナーでは、スマートフォンやゲーム機・ゲームソフトのリユース品販売を行い、顧客が自身のニーズに合わせて新品・リユース品の豊富な品揃えから気軽に商品を選ぶことができる。リニューアルオープン特典として、8月30日から9月12日の期間、同社指定のエアコンや冷蔵庫、洗濯機などの購入で店頭価格から10％引きなどお得な割引施策を実施する。また、8月30日から9月14日の期間は、Nintendo関連商品を合計8000円以上購入でクリアタンブラー（ペア）をプレゼントする。