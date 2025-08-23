「コジマ×ビックカメラ宇都宮テラス店」で宇都宮ブレックス 渡邉裕規選手のイベント

「宇都宮ブレックス」渡邉裕規選手の来店イベントチラシ

1万円以上の購入で渡邉選手のサイン入りTシャツやグッズなどが当たる

コジマは8月30日に、「コジマ×ビックカメラ宇都宮テラス店」（栃木県宇都宮市）のオープン3周年を記念して、プロバスケットボールチーム「宇都宮ブレックス」の渡邉裕規選手が同店に来店するイベントを開催する。同社は、地域密着の「くらし応援」企業として、地元・宇都宮のプロバスケットボールチーム「宇都宮ブレックス」の活動を、オフィシャルスポンサーとして支援している。渡邉裕規選手の来店イベントでは、8月30日10時～10時20分に来店記念品と撮影会参加抽選券を、先着200名に配布する。10時20分からは、撮影会参加抽選券による抽選で当選した来店客5名と、渡邉裕規選手との記念撮影が行われる。あわせて、8月30日・31日の2日間に、コジマ×ビックカメラ宇都宮テラス店にて1万円以上を購入した来店客を対象に、抽選で豪華景品が当たる抽選会も実施する。景品は、1等（3名）が渡邉裕規選手のサイン入りＴシャツ、2等（5名）がブレッキーキッチンミトン、3等（30名）が1000円分のコジマ商品券、4等（60名）がコジマBOXティッシュ×1個で、景品がなくなり次第終了となる。