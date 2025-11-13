ビックカメラ、犬と猫の健康を考えた「ロイヤルカナン」の店頭販売を開始！

「ビックカメラ」店舗での「ロイヤルカナン」製品の販売イメージ

ロイヤルカナン認定販売員に合格した販売員が案内

ビックカメラは11月12日に、「ビックカメラ有楽町店」（東京都千代田区）と「ビックカメラなんば店」（大阪府大阪市）において、世界的ペットフードブランド「ロイヤルカナン」製品の店頭販売を開始した。ビックカメラは2024年に、ロイヤルカナンからオンライン販売事業者に認定され、約1年にわたって公式オンラインショップ「ビックカメラ・ドットコム」にて同社製品の販売を行っている。今回のビックカメラ有楽町店とビックカメラなんば店でのロイヤルカナン製品の店頭販売は、両店の販売員がロイヤルカナンの商品研修を受けて、ロイヤルカナン認定販売員に合格したことで開始された。ロイヤルカナン製品は、それぞれの犬や猫で異なる栄養ニーズを満たすべく、正確な量のビタミン、食物繊維、プレバイオティクス、ミネラルなどを配合するよう設計されており、年齢・サイズ・品種・健康状態まで考慮した「テーラーメイド」の栄養設計が特長であり、より細かく設計された製品ラインで生産されている。子犬・成犬・シニア犬、体の小さい犬・大型犬、また猫でも純血種/雑種、室内猫／屋外猫、特定の健康課題（消化・泌尿器・体重管理など）に対応する。おもな取り扱いアイテムとしては、「ロイヤルカナン 犬用満腹感サポート 小型犬用 Ｓ 3kg」「ロイヤルカナン 猫用 ユリナリーS／O 2kg」「ロイヤルカナン 猫用 消化器サポート（可溶性繊維）500g」などを用意している。なお、ロイヤルカナン製品の購入には、「かかりつけ動物病院登録サイト」への登録が必要となる。