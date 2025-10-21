「ビックカメラ・ドットコム」で日用品やペットフード、ベビー用品などの「定期購入サービス」を開始！

毎日使う必需品が定期的に届くようになる

「定期購入サービス」が提供開始

複数の定期購入商品を「まとめて配送」すれば「最大5％割引」に！

ビックカメラは10月20日に、日用品やペットフード、ベビー用品といった毎日使う必需品を対象にした「定期購入サービス」の提供を、公式オンラインショップ「ビックカメラ・ドットコム」にて開始した。「定期購入サービス」を利用することで、毎日使う必需品が定期的に届くようになるため、買い忘れを防げるとともに注文の手間を減らせる。また、対象商品を「定期購入割引価格」で購入できるほか、配送間隔を30日・60日など自身の生活サイクルに合わせて調整可能となっており、複数の定期購入商品を同じタイミングで配送されるようにすれば、最大5％割引になる「まとめ割引」が自動適用される。なお、配送日や数量、契約内容は定期購入照会画面から変更できる。対象商品はペーパー類、日用品、ペット用品、コンタクトレンズ、事務用品、キッチン用品、ヘアボディー・口腔ケア、飲料、衛生用品、サプリ・健康食品、コスメ・スキンケア、ベビー用品のうち、同社が指定したもので、配送間隔は2週間、3週間、4週間（28日）、1カ月（30日）、5週間、6週間、7週間／2カ月、3カ月、4カ月、5カ月、6カ月から選べる。利用にあたっては、対象商品の商品ページで「定期購入」を選択して申し込み画面へ進み、定期購入に関する諸注意を確認した上で、初回の配送日時、配送頻度、配送先、支払い方法、数量を設定して注文することで、「定期購入サービス」の利用が開始される。