テレビ東京で好評放送中「ひみつのアイプリ」の限定グッズをビックカメラグルーブで販売

「ひみつのアイプリ」の

限定グッズ販売や等身イラスト展示が行われるフェアが開催

新規描き起こしミニキャライラストを使った各種限定グッズ

販売グッズおよび2000円購入ごとにもらえる

ポストカードのイメージ

開催店舗および「アキバ☆ソフマップ」での限定グッズ2000円購入で、

「スペシャルアイプリカード つむぎ（フレンドスターグランプリホワイトイエロー）」ももらえる

ビックカメラは2025年12月9日～26年1月4日の期間、テレビアニメ「ひみつのアイプリ」の等身イラストを展示するとともに、新規描き起こしミニキャライラストを使用した各種グッズを販売する「ひみつのアイプリ グッズフェア in ビックカメラグループ」を、ビックカメラグループの10店舗および公式オンラインショップにて開催する。同フェアにて販売される限定グッズは以下の通り。○オーロラアクリルスタンド（全10種、1980円）○トレーディングアクリルリング（トレーディング商品・全10種、単品：税込990円、全10種セット：9900円）○トレーディングハート形缶バッジ（トレーディング商品・全10種、単品：550円、全10種セット：5500円）○トレーディングミニアクリルスタンド（トレーディング商品・全10種、単品：880円、全10種セット：8800円）○アクリルマルチケース（全10種、1870円）○トレーディングコーデアクリルキーホルダー（トレーディング商品・全10種、単品：880円、全10種セット：8800円）○ラメアクリルキーホルダー（全10種、1100円）○B5シールセット（1320円）○アクリルマドラー（全10種、1320円）○フード付きタオル（6050円）開催店舗は、「ビックカメラ」池袋本店、有楽町店、藤沢店、あべのキューズモール店、「アニメガ×ソフマップ」天神1号館、仙台駅前店、横浜ビブレ店、なんば店、神戸ハーバーランド店、名古屋駅西店、およびオンラインショップの「ビックカメラ・ドットコム」「コジマネット」「アキバ☆ソフマップ」。あわせて、同フェア関連グッズを2000円購入ごとに、ポストカード（全10種、裏面にぬりえ付き）がランダムで1枚もらえる。さらに、開催店舗および「アキバ☆ソフマップ」（特典配布対象の記載がある商品のみ）にて、同フェア関連グッズを2000円購入ごとに、「スペシャルアイプリカード つむぎ（フレンドスターグランプリホワイトイエロー）」が、1会計につき1枚プレゼントされる。