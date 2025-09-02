エアコンによる冷えが影響！？レッグウォーマーが冬の約8倍の売れ行き！

光電子レッグウォーマー

「冷房で眠れない」女性たちがレッグウォーマーに注目

3色のカラーバリエーションを用意

グローバルロードは8月25日に、睡眠ブランド「NeyoWell（ネヨウェル）」から発売している「光電子レッグウォーマー」が、クーラー病対策アイテムとして夏に販売数を大きく伸ばし、7月には1月の約8倍に達する月間約140足という、過去最高の実績を記録したことを発表している。「光電子レッグウォーマー」はもともと冬季の温活アイテムとして2024年10月に発売されたものの、7月に月間販売数140足を突破して、発売以来最高の売れ行きを記録した。夏に売れた理由としては、「クーラー病（冷房病）」との関連が考えられ、冷房の設定温度が合わず足元の冷えや睡眠中の寒暖差で不調を訴える女性たちの、「夏でも快適に使える温活アイテム」への注目がうかがえる。「光電子レッグウォーマー」は、サイズが22～25cmで、カラーはダークグレー、ローズピンク、ウォームグリーンの3色を用意する。価格は3960円。