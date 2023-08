「ポケモンスリープ」とジェラート ピケが初のコラボ！

「ジェラート ピケ」と「Pokemon Sleep」

のコラボアイテムが登場

カビゴンやピカチュウ、プリンになりきれるセットアップも登場

「‘ジェラート’ニットシリーズ ピカチュウ」の着用イメージ

「‘ジェラート’ニットシリーズ カビゴン」の着用イメージ

「‘ジェラート’ニットシリーズ プリン」の着用イメージ

パーカ&ショートパンツセット(レディース向け)

フーディ&レッグウォーマーレギンスセット(レディース向け)

パーカ&ハーフパンツセット(メンズ向け)

パーカ&ショートパンツセット(キッズ向け)

ロンパース(ベビー向け)

パーカ&ショートパンツセット(ジュニア向け)

ジャガードニットシリーズ(レディース向け)

ジャガードニットシリーズ(メンズ向け)

カットソーシリーズ

ベビモコジャガードショールカーディガン

ワンポイントロングTシャツ

「ヘアバンド」(上)と「アイマスク」

「カビゴンクッション」(上)と「ベビモコジャガードブランケット」

ポーチ

ハンドタオル

マッシュスタイルラボは9月28日に、同社の展開するルームウェアブランド「ジェラート ピケ」から、 睡眠 ゲームアプリ「Pokemon Sleep( ポケモン スリープ)」のデザインを取り入れた、ルームウェアやグッズ「GEL A TO PIQUE meets Pokemon Sleep」全47アイテムを、gelato pique全国直営店、公式オンラインショップ、 EC デパートメントストア「USAGI ON LINE 」、ポケモンセンターにて発売する。9月13日12時には、「GELATO PIQUE meets Pokemon Sleep」特設ページを、gelato pique公式オンラインショップと「USAGI ONLINE」で公開する。「GEL A TO PIQUE meets Pokemon Sleep」は、朝起きるのが楽しみになる 睡眠 ゲームアプリ「Pokemon Sleep」と、眠りにつくまでのひとときにハッピーを届ける「ジェラート ピケ」のスペシャルなコラボレーション。「‘ジェラート’ニットシリーズ」は、「ジェラート ピケ」定番のジェラート素材で ポケモン を表現したニットルームウェアで、パーカとパンツセットのほか、ワンピースとレギンスのセットも用意している。袖口には、眠っているポケモンとブランドロゴの刺繍入り。「ピカチュウ」は、特徴的な耳やしっぽがついたピカチュウになりきれるパーカとショートパンツのセット。バックスタイルまでかわいい1枚となっている。「カビゴン」は、特徴的な模様や耳がついた、カビゴンになりきれるパーカとショートパンツのセットで、ゆったりとしたオーバーシルエットに仕上げた。「プリン」は、プリンのふっくらと丸いシルエットを表現し、「ジェラート ピケ」らしいやわらかなピンクカラーで仕上げている。「‘ジェラート’ニットシリーズ」のレディース向け商品は、「パーカ&ショートパンツセット」「フーディ&レッグウォーマーレギンスセット」の2アイテムで、デザインはカビゴン、ピカチュウ、プリンの3種を用意する。「パーカ&ショートパンツセット」の価格はいずれも1万7490円。「フーディ&レッグウォーマーレギンスセット」の価格はいずれも1万8400円。「‘ジェラート’ニットシリーズ」のメンズ向け商品としては、「パーカ&ハーフパンツセット」を用意する。デザインはカビゴン、ピカチュウの2種で、価格はどちらも1万8920円。「‘ジェラート’ニットシリーズ」のキッズ向け商品としては、「パーカ&ショートパンツセット」を用意する。デザインはカビゴン、ピカチュウ、プリンの3種で、価格はいずれも1万4960円。「‘ジェラート’ニットシリーズ」のベビー向け商品としては、「ロンパース」を用意する。デザインはカビゴン、ピカチュウ、プリンの3種で、価格はいずれも8910円。「‘ジェラート’ニットシリーズ」のジュニア向け商品としては、「パーカ&ショートパンツセット」を用意する。デザインはカビゴン、ピカチュウ、プリンの3種で、価格はいずれも1万6390円。「ジャガードニットシリーズ」は、眠っているポケモンをジャガード&さがら刺繡でデザインした、プルオーバーとロングパンツのセット。もっちりとした肌触りが特徴の「ベビモコ」素材を使用し、「ジェラート ピケ」らしいやわらかなカラーに落とし込んだ。「ジャガードニットシリーズ」のレディース向けは、カラーがネイビー、アイボリー、ピンク、ブルーの4色で、価格は1万4960円。「ジャガードニットシリーズ」のメンズ向けは、カラーがネイビー、アイボリーの2色で、価格は1万5950円。「カットソーシリーズ」は、どのポケモンが描かれているか探すのが楽しくなる総柄カットソーで、首回りにはラウンドデザインを採用し、ゆったりとしたシルエットに仕上げている。柔らかな肌ざわりで、心地よい着心地を実現した。ラインアップは、「Sleep柄ロンT」(5940円)と「Sleep柄ロングパンツ」(6940円)で、デザインはゼニガメ/ピカチュウ/プリン/ヤドン/トゲピー、ヒトカゲ/リザードン/ピカチュウ/ニャース/カラカラ/イーブイ/カビゴンの2種を用意する。「ショールカーディガン」は、ゆったりシルエットが特徴的なユニセックスサイズで、ぷっくりとさせた「ジェラート ピケ」のロゴと、モンスターボールのデザインを使用したボタンがこだわりポイントとなっている。カラーはアイボリー、ネイビーの2色で、価格は1万2980円。「ワンポイントロングTシャツ」は、ポケモンたちが寄り添って眠っているモチーフで、ユニセックスサイズ。ストレートシルエットの、誰でも着やすいデザインに仕上げており、「ショールカーディガン」とも組み合わせやすい。デザインは、ピカチュウ/プリン/トゲピー/ゼニガメと、カビゴン/ピカチュウの2種で、価格は4950円。「ヘアバンド」は、「ジェラート」素材を使用し、特徴的な耳や立体的なパーツを表現することで、ポケモンになりきれる。デザインはカビゴン、ピカチュウ、プリンの3種で、価格はいずれも3190円。「アイマスク」は、「ベビモコ」素材で眠っているカビゴンとピカチュウをデザインしており、肌に当たる面はコットン混のパイル素材を使用する。デザインはカビゴン、ピカチュウの2種で、価格はどちらも3630円。「クッション」は、「ジェラート」ニットを使用したビッグサイズのカビゴンクッションで、存在感のある大きさとなっており、すやすや眠っている姿は部屋にいるだけで癒しを届けてくれる。価格は2万1890円。「ブランケット」は、眠っているピカチュウ、カビゴンを大きくデザインした、「ベビモコ」素材の柔らかな肌触りで、ぷっくりとした「ジェラート ピケ」のロゴもポイント。カラーはネイビー、アイボリーの2色で、価格は7920円。「ポーチ」は、ポケモンを「ジェラート ピケ」らしい優しい配色で表現した総柄ポーチで、「ジェラート ピケ」のロゴが入ったモンスターボール型の引き手を使用する。両開きファスナーで、内ポケットが2つ付いている。Mサイズ(3960円)とLサイズ(4290円)の2種をラインアップし、デザインは、ゼニガメ/ピカチュウ/プリン/ヤドン/トゲピーと、ヒトカゲ/リザードン/ピカチュウ/ニャース/カラカラ/イーブイ/カビゴンの2種を用意している。「ハンドタオル」は、ポケモンたちをイメージカラーで表現しており、無撚糸を使用することで柔らかい手触りにこだわった。カラーは、ピンク(プリン)、イエロー(ピカチュウ)、ブルー(ゼニガメ)、ネイビー(カビゴン)の4色で、価格は1320円。