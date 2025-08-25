名古屋に3店舗目！ 「Anker Store mozoワンダーシティ」9月5日オープン

Anker Store mozoワンダーシティの店舗外観イメージ

「mozoワンダーシティ」内の4階モール中央に出店

アンカー・ストアは9月5日に、名古屋市で3店舗目の直営店となる「Anker Store mozoワンダーシティ」を、ショッピングモール「mozoワンダーシティ」（愛知県名古屋市）の4階モール中央にオープンする。今回オープンするAnker Store mozoワンダーシティでは、Ankerグループの最新・人気製品を中心に約400種類を展開するとともに、家庭用蓄電池「Anker Solix XJ」シリーズや、予約販売中のパーソナルUVプリンター「EufyMake UV Printer E1」も展示し、専門スタッフに気軽に相談しつつ購入を検討できる。おもな取り扱い商品は、「Anker」ブランドがモバイルバッテリー、ポータブル電源、家庭用蓄電池、USB急速充電器、ケーブル、USBハブなど、「Soundcore」ブランドが完全ワイヤレスイヤホン、オープンイヤー型イヤホン、Bluetoothスピーカーなど、「Eufy」ブランドがロボット掃除機、体重体組成計、セキュリティー関連製品、パーソナルUVプリンターなど、「Nebula」ブランドがモバイルプロジェクター、ホームプロジェクターなど。店内には、家庭用蓄電池「Anker Solix XJ」シリーズや、アウトドアや災害時にも役立つポータブル電源の展示コーナー、パーソナルUVプリンター「EufyMake UV Printer E1」の展示コーナー、イヤホン、スピーカー、ヘッドホンといったオーディオ機器を試せる体験コーナー、ロボット掃除機を試せる体験コーナー、最新ホームシアターシステム「Nebula X1」や、モバイルプロジェクターの比較が可能な投影コーナーが常設される。あわせて、過去に購入した「Anker」のモバイルバッテリーを持ち込むことで、当日に限り店内のモバイルバッテリーを300円引きで買える、モバイルバッテリー下取り＆買い替えサポートを提供する。営業時間は10～21時。9月5～15日の期間は、オープン記念キャンペーンとして、Anker Store mozoワンダーシティ店内の全製品を10％引きで販売する。