Ankerのアウトレット旗艦店が関西初上陸！ 大阪・りんくうに本日オープン

「Anker Store Outlet りんくう」の店舗イメージ

約400種類の製品ラインアップ

アンカー・ストアは10月10日（本日）、西日本最大級となるアウトレットの常設直営店「Anker Store Outlet りんくう」をりんくうプレミアム・アウトレット（大阪府泉佐野市）Main Sideエリアの2階にオープンする。Anker Store Outlet りんくうの中央の陸橋付近に位置する店内では、アウトレットならではの割引製品をはじめとした約400種類のAnkerグループ製品をそろえる。モバイルバッテリーやUSB急速充電器といった日常使いに便利な製品から、アウトドアや防災備蓄に役立つポータブル電源、家庭用蓄電池「Anker Solix XJ」シリーズまで幅広く展開し、オンラインで比較しづらかった製品も実際に手に取って試せる。あわせて、プロジェクターの比較投影、ロボット掃除機の体験も可能で、専門スタッフに相談しながらニーズに合った製品をじっくり選べる。さらに、買い物中に充電が切れてしまった際にも便利な充電済みモバイルバッテリーも用意している。営業時間は10時～20時。なお、10月10～19日の期間はオープン記念キャンペーンとして店内の対象製品を10％オフで販売する。