道内最大級！ Anker Storeのアウトレット店舗が札幌北広島に本日オープン

「Anker Store Outlet 札幌北広島」の店舗イメージ

「三井アウトレットパーク 札幌北広島」内に出店

アンカー・ストアは11月14日に、北海道2店目であり初のアウトレット店舗となる直営常設店舗「Anker Store Outlet 札幌北広島」を、三井アウトレットパーク 札幌北広島（北海道北広島市）内の、CLOVER MALLの1階にオープンする。「Anker Store Outlet 札幌北広島」は、道内最大級の広さを誇る店内に、アウトレットならではの割引製品を含むAnkerグループ製品約300種類を取り揃える。おもな取り扱い製品は、「Anker」ブランドのモバイルバッテリー、ポータブル電源、家庭用蓄電池、USB急速充電器、ケーブル、USBハブなど、「Soundcore」ブランドの完全ワイヤレスイヤホン、オープンイヤー型イヤホン、ヘッドホン、Bluetoothスピーカー、スマートプロジェクターなど、「Eufy」ブランドのロボット掃除機、体重体組成計、セキュリティー関連製品など。あわせて店内には、家庭用蓄電池「Anker Solix XJ」シリーズや、アウトドアや災害時にも役立つポータブル電源を展示するコーナー、イヤホン、スピーカー、ヘッドホンといったオーディオ機器を実際に試せる体験コーナー、ロボット掃除機が試せる体験コーナー、ホームシアターシステム「Nebula X1」やモバイルプロジェクターの比較が可能な投影コーナーを設置する。さらに、過去に購入したAnkerのモバイルバッテリーを持ち込むと、当日限定で店内のモバイルバッテリーを300円オフで購入できるようになる、「モバイルバッテリー下取り＆買い替えサポート」も実施していく。営業時間は10時～20時。なお、11月14～24日の期間は、「Anker Store Outlet 札幌北広島」オープン記念キャンペーンとして、同店内の対象製品を10％オフで販売するキャンペーンを開催する。