東北エリア初出店！宮城・仙台市にアウトレット店舗「Anker Store Outlet 仙台港」がオープン！

「Anker Store Outlet 仙台港」の

店舗イメージ

Ankerグループの製品約420種類を展開

アンカー・ストアは10月23日に、東北エリア初出店となるアウトレット店舗「Anker Store Outlet 仙台港」を、三井アウトレットパーク 仙台港内（宮城県仙台市）の2階にオープンする。今回オープンする「Anker Store Outlet 仙台港」では、家庭用蓄電池「Anker Solix XJ」シリーズやポータブル電源を展示するとともに、イヤホン、スピーカー、ヘッドホンといったオーディオ機器や、ロボット掃除機を試せる体験コーナーを設ける。また、最新ホームシアターシステム「Nebula X1」やモバイルプロジェクターの比較ができる投影コーナーを設置する。おもな取扱製品は、「Anker」ブランドがモバイルバッテリー、ポータブル電源、家庭用蓄電池、USB急速充電器、ケーブル、USBハブなど、「Soundcore」ブランドが完全ワイヤレスイヤホン、オープンイヤー型イヤホン、ヘッドホン、Bluetoothスピーカー、スマートプロジェクターなど、「Eufy」ブランドがロボット掃除機、体重体組成計、セキュリティー関連製品など。あわせて店内では、過去に購入した「Anker」のモバイルバッテリーを持ち込むと、店内のモバイルバッテリーを当日限定で300円引きで購入可能な、モバイルバッテリーの下取り＆買い替えサポートも実施する。営業時間は10～20時。10月23日～11月3日の期間には、オープン記念キャンペーンとして、Anker Store Outlet 仙台港における対象製品を10％オフで購入できる。