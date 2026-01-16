【2026年】軽量＆コンパクト！シンプルで使いやすいニトリで人気のおすすめ小型家電を紹介
近年はハンディ扇風機やモバイルバッテリーなど、移動中・移動先などで便利に使える小型の携帯家電が家電量販店などで販売されています。ニトリでも、出張先や旅行先での生活を快適にしてくれるアイテムを販売中です。
この記事では、ニトリで販売されているおすすめ小型家電を紹介します。自分のスタイルに合った商品をぜひ見つけてください。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ニトリの小型生活家電の特徴の一つは、シンプルなデザインです。ホワイトとブラックを基調とするスタイリッシュなものが多く、シーンを問わず使いやすいと言えるでしょう。「小型家電が欲しいけど、デザインが気に入らず購入をためらっていた」という方にもおすすめです。
さらに、ニトリの小型家電は、商品カテゴリーやラインアップが豊富で、自分好みのものが見つけやすいのも特徴です。キッチン用品や生活雑貨はもちろん、アウトドア用品・旅行用品、健康・美容機器など、さまざまなカテゴリーの小型家電を展開しています。
・コードレスデスク加湿器
・コードレススチームアイロン
・コードレスモバイルヘアアイロン
・オープンイヤーワイヤレスイヤホン
・ソーラーモバイルバッテリー 10000mAh
・パワフルジェットファン
どれも手軽な価格帯ながら、外出先や旅行先での生活を快適にしてくれるアイテムばかり。本稿を参考に、自分の生活スタイルに合った製品を見つけてみましょう。
「コードレスデスク加湿器」は、家電量販店のエディオンとニトリが共同開発した、USB充電式加湿器です。自宅での使用はもちろん、移動先や会社などでも使用でき、シーンを選びません。
連続運転・間欠運転の加湿量切替ができるほか、本体を万が一倒してしまっても水がこぼれにくい仕様になっており、安心して使用できます。
エディオンとの共同開発による「コードレススチームアイロン」です。セラミック塗装で布すべりがよいため、普段のアイロンがけでもシワ伸ばしを手軽に行えます。さらに、パワースチーム機能を搭載しており、衣類をハンガーにかけた状態でもしっかりとシワを伸ばせます。
ケース付きで、収納時や持ち運び時にも困りません。
USB充電式の「コードレスモバイルヘアアイロン」は、コンパクトサイズながら、これがあれば本格的なスタイリングを実現できます。サイズ感は、500mLペットボトルと同程度。そして、本体には開閉ロックも付いているため持ち運びに便利です。
温度も3段階（160・180・200℃）で調整が可能。プレートは熱が伝わりやすい仕様になっているため、少ない回数でスタイリングを行えます。
エディオンと共同開発した「オープンイヤーワイヤレスイヤホン」は、耳をふさがず外音も聞こえるため、スポーツや街歩きなどで活躍するアイテムです。装着したままハンズフリー通話も行えるため、リモート会議などでも重宝するでしょう。
充電ケースへの電池残量表示やIPX4防滴対応など、使いやすさを追求しているのも魅力です。
「ソーラーモバイルバッテリー 10000mAh」は、USB充電だけでなく、もしもの場合に備えて太陽光を利用したソーラー充電にも対応したモバイルバッテリーです。同時充電は2台可能で、スマートフォンの充電は約3回行えます。
機能も豊富で、常用照明としても使える高輝度LEDライトやコンパス、SOS発信機能などを搭載。外出時はもちろん、災害時の備えとしても持っておくと安心できるでしょう。
「パワフルジェットファン」は、ポータブル扇風機としてはもちろん、付属のアタッチメントを装着してPCやデスク上などの簡単な掃除にも使える便利アイテム。USB充電式で、約4時間の充電で、最大約2.5時間の連続使用が可能です。風量はダイヤルで調整する無段階タイプのため、自分に合った風量を調整しやすくなっています。
