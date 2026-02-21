ゲーミング関連、ロジクールが3部門、ASUSが2部門でAWARDを獲得【BCN AWARD 2026】

図1：ゲーミングマウス

図2：ゲーミングキーボード

図3：ゲーミングヘッドセット

図4：ゲーミング液晶ディスプレイ

図5：ゲーミングマザーボード

「BCN AWARD」は、家電量販店などから集計している実売データ（POSデータ）をもとに、部門ごとの年間販売数量累計No.1メーカーを称える制度。前年の実績に基づくため、「BCN AWARD 2026」の対象期間は2025年1月～12月となる。26年1月19日に発表された「BCN AWARD 2026」から、本記事ではゲーミング関連を取り上げる。BCN AWARD 2026から、ゲーミング関連を新設した。部門の詳細は、ゲーミングマウス部門、ゲーミングキーボード部門、ゲーミング液晶ディスプレイ部門、ゲーミングマザーボード部門、ゲーミングヘッドセット部門の計5部門となる。まず、ゲーミングマウスとゲーミングキーボード、ゲーミングヘッドセットの3部門でロジクールがAWARDを獲得した。ゲーミングマウスでは65.0％のシェアを占めた。2位のRazerは17.2％で、実に47.8ポイント差をつけた。ゲーミングキーボードでは45.6％で、こちらも2位のRazerとのシェア差は30.2ポイント。ゲーミングヘッドセットでは、2位のソニーに約5ポイント差に迫られるも、25.7％で首位となった。次に、ゲーミング液晶ディスプレイとゲーミングマザーボードの2部門でAWARDを獲得したASUSの状況をみる。ゲーミング液晶ディスプレイでは12.6％のシェアで2位のMSIと1.7ポイントの僅差でのAWARD獲得。ゲーミングマザーボードでも2位のMSIとは4.3ポイント差であったが、42.1％のシェアを占めた。日本におけるゲーム人口は5000万人を超えるとの試算もある。ユーザーに快適なゲーム環境を提供するゲーミングデバイス市場は、ゲームにとどまらず、高精細・高応答性を求める作業にも活用できる。こうした多用途化によって、ゲーミングデバイス市場は今後も拡大していく可能性が高い。（BCN総研・森英二）実売データ提供販売店（25年12月現在）はアマゾン・ジャパン、エクスプライス、エディオン、NTTドコモ、玉光堂、ケーズホールディングス、コジマ、サードウェーブ、上新電機、ストリーム、ソフマップ、ZOA、ナニワ商会、ビックカメラ、ピーシーデポコーポレーション、三星カメラ、ムラウチドットコム、ユニットコム、楽天ブックス、綿半ドットコム（50音順）。