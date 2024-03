コストコの商品が駅で受け取れる！　「BOPISTA」や「トレくる by KEIO」で

「トレくる by KEIO」と期間限定でコラボ

今ならコストコの商品を京王線沿線のスマートロッカーで受け取れる

コストコの冷蔵・常温商品などが買える「BOPISTA」 4月1日から本格稼働へ

西武ホールディングスとSP A CERが協業して提供している、スマートロッカーで注文した商品を即日受け取りできるサービス「BOPISTA(ボピスタ)」は、京王電鉄が運営する EC モール「トレくる by KEIO」とコラボレーションし、「BOPISTA」で販売しているコストコの商品を「トレくる by KEIO」でも販売している。コラボ期間は3月31日まで。「トレくる by KEIO」は、電車を活用してお菓子やお酒などの商品を配送し、駅の専用ロッカーに届けるサービス。京王電鉄とのコラボ期間中は、「BOPISTA」の一部商品を共有し、京王線沿線のユーザーも「BOPISTA」同様、コストコの商品(約30点)を1点から注文して受け取れる。ただし、コストコの商品は前日までに予約する必要がある。「BOPISTA」の受け取り拠点は、1月26日に西武線沿線の45駅を含む46カ所56拠点へ拡大した(一部の拠点は常温商品のみ受け取り可)。「BOPISTA」では、今春から本格稼働を予定しており、あわせて4月1日からサービス運営者を西武ホールディングスから 西武鉄道 に変更する。