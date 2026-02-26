「d払い残高」のチャージ手段が拡充！　マネックス証券口座から即時出金可能に

  • ホーム
金融

2026/02/26 17:30

　NTTドコモのキャッシュレス決済サービス「d払い」は、d払い残高へのチャージ手段として、マネックス証券の証券総合取引口座からの出金に2月18日から対応した。利用時間帯に「d払い」アプリから操作すると、証券口座からd払い残高にチャージできる。

マネックス証券の口座からd払い残高へ
手数料無料で即時出金が可能に

ドコモ×マネックス証券の取り組みの一つ

　d払い残高は、買い物の支払いや請求書払い、送金・受け取り、「かんたん資産運用」における投信積立の購入などに使えるオンライン電子マネー。これまでの銀行口座、セブン銀行ATMからのチャージに加え、新たに証券口座の預り金を手数料無料で即時に出金し、d払い残高として利用可能になった。出金金額は1回につき1000円から10万円、回数は1日3回まで。手数料は無料。
 
利用イメージ

　なお、証券口座からd払い残高へ出金（チャージ）するには、あらかじめ証券口座と、「d払い」に設定されている「dアカウント」との連携が必要。また、出金を行う際には、マネックス証券で登録しているパスキーでのログインが必須となる。
