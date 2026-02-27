移動のコスパとタイパ、どちらを優先？ 駅すぱあと調査で利用者の本音が明らかに

100円節約派が10分短縮派の約2倍に

経路検索サービス「駅すぱあと」を提供するヴァル研究所は、「駅すぱあとアプリ」ユーザーを対象に、移動における「費用対効果（コスパ）」と「時間効率（タイパ）」に対する意識調査を実施し、その調査結果を公表した。昨今、Z世代を中心に、かけた時間に対する効果や満足度を重視する「タイパ（タイムパフォーマンス）」という考えが浸透している。また一方で、急激な物価高騰の影響を受け、費用対効果「コスパ（コストパフォーマンス）」への関心も高まっていると考えられる。そこで、同社では、「駅すぱあとアプリ」ユーザーを対象に、移動における「費用対効果（コスパ）」と「時間効率（タイパ）」をどのように捉えているのか調査を実施した。日常生活で「コスパ」と「タイパ」を意識しているか聞いたところ、どちらも8割以上が「意識している」と回答した。また、直近1年で移動経路を選ぶ際の「費用」と「時間」に対する意識の変化を聞いたところ、半数以上の人が「意識するようになった」と回答している。「10分遅く着くが、100円安いルート」がある場合どちらを選ぶか、という質問には21.4％の人が「迷わず安い方（100円の節約を優先）」と回答した。対して、「迷わず早い方（10分の時間短縮を優先）」と回答した人は10.6％だった。10分の時間短縮と100円の節約を天秤にかけた場合は、節約を選ぶ人が時間短縮派の約2倍という結果になった。運賃にプラスの費用を支払うことで、快適な移動（混雑を回避、座席グレードが上がるなど）ができるサービスを積極的に利用したいか、という質問には18.0％の人が「積極的に利用したい」と回答した。「金額や条件が合えば利用したい」と回答した人も含めると、9割以上の人が快適な移動サービスにはプラスの費用を容認している。一方、「利用したくない」と回答した人はわずか8.3％だった。目的地まで複数のルートがある場合、何を1番に優先することが多いかを聞いたところ、男女で違いが見られた。女性で最も多かった回答は「乗り換えの少なさ（42.2％）」で、次いで「到着の早さ（27.0％）」、「運賃の安さ（23.8％）」という結果だった。一方、男性で最も多かったのは「到着の早さ（33.7％）」で、「運賃の安さ（30.3％）」、「乗り換えの少なさ（29.8％）」が僅差で続いた。交通費を賢く抑えたり、移動を効率化するために普段工夫していることを聞いたところ、「定期券や1日乗車券の活用」「クレジットカードやICカードのポイントの活用」「アプリやインターネットで事前に複数の経路を調べる」といった回答が多く見られた。その他にも独自の工夫として、「移動の効率化のため、あらかじめ乗り換え先の改札や出口に近い車両を調べる（20代女性）」、「オフピーク定期券を購入している（50代男性）」、「駅構内の地図を把握しておく（50代女性）」、「（クレジットカードの）タッチ決済キャンペーンを利用する（30代男性）」、「シェアサイクルを利用して時間短縮している（40代女性）」、「なるべく同じ日に予定を詰めて、フリーパスなどを活用しながら移動する（40代女性）」などの回答が挙げられた。今回の調査から、移動においては節約志向ながらも単に安さを求めているのではなく、状況や価値に応じて選択する合理的な姿勢がうかがえた。快適な移動につながるサービスには追加費用を支払う意向も高く、快適性や安心感といった情緒的な価値も含めて総合的に判断し、その時々で満足度（パフォーマンス）の高い経路を選びたいというニーズが高まっていると考えられる。また、ルート選択の基準には男女差も見られ、移動に求める価値が多様化していることが示唆される。今後も「駅すぱあと」は、移動を支える一つのサービスとして、多様化する移動の課題解決やニーズへの柔軟な対応、利便性向上に努めていくという考え。