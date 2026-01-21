Proはチタン級 高い耐久性のXiaomi REDMI Note 15シリーズは4.5万円から買えて高コスパ

高耐久のREDMI Note 15シリーズに新モデル

高耐久のガラスとフレーム

REDMI Note 15 Pro

（左からブラック、グレイシャーブルー、チタングレー）

2.5mの落下耐性認証など耐久性も保証済み

耐水テストもクリア

22.5Wのリバース充電に対応

REDMI Note 15 5G

（左からブラック、グレイシャーブルー、ミストパープル）

シャオミ・ジャパンは1月15日、高い耐久性が特徴のスマートフォン「REDMI Note 15シリーズ」として「REDMI Note 15 Pro 5G」「REDMI Note 15 5G」を公式ストアや各家電量販店で発売した。REDMI Noteは、同社が展開するスマートフォンシリーズで、世界総出荷台数4億6000万台を超える人気シリーズ。いずれも、Xiaomiが持つバッテリー寿命や防水・防塵といった耐久性のノウハウを最大限に活用し、長期間使用できるモデルだ。REDMI Note 15 Pro 5Gは、「チタン級の耐久性」をうたった超高耐久スマートフォン。サイズは、163.61×78.09×7.96mmで、重さは210g。CPUにはMediaTek Dimensity 7400-Ultraを採用する。価格は8GB／256GBモデルが5万4980円、8GB／512GBモデルが6万4980円。ディスプレーには、リフレッシュレート120Hz、最大輝度3200nitsの6.83インチAMOLEDディスプレー（解像度：2772×1280）を採用。カバーガラスの「Corning Gorilla Glass Victus 2」により落下や衝撃、傷から画面を保護し、内部構造も、高強度マザーボードと強化ミッドフレームを含む REDMI Titanストラクチャーにより強度を確保している。さらに、2.5mの落下耐性認証に加え、落下・圧壊・曲げすべてで5つ星評価を獲得したことを認証する「SGS Premium Performance Certification for Drop＆Crush＆Bend Resistance」を取得するなど、耐久性も保証済みだ。防塵・防水性能はIP66／IP68相当。水深2m・24時間の耐水テストなどをクリアしており、アクティブなシーンでの活用も想定できる。バッテリーには、超大容量シリコンカーボンバッテリーを採用し、容量は6300mAh。最大27時間のビデオ再生、-20℃の低温環境での最大20時間の待機が可能だ。45Wの急速充電に対応するほか、同社のテストによると6年間のバッテリー寿命をサポートする。カメラシステムには、2億画素超高精細メインカメラと新設計の1／1.4インチ大型センサーとf／1.7、OIS＋EISのダブル手ブレ補正を採用。さらに、世界初搭載の2億画素HPEセンサーを搭載する。AIフィルムカメラ、AIビューティ、AI反射除去、AI画像強化など、各種AI機能も使用できる。このほか、FeliCaも搭載し、おサイフケータイに対応している。REDMI Note 15 5Gは、ディスプレーに強化ガラスを採用し、日常の持ち運びや長時間の使用でも安定した耐久性を確保したモデル。サイズは164×75.42×7.35mmで重さは178g。搭載CPUはSnapdragon 6 Gen 3だ。価格は8GB／256GBモデルが4万4980円、8GB／512GBモデルが4万9980円となっている。ディスプレーには6.77インチ有機ELディスプレーを採用。解像度は2392×1080でリフレッシュレートは最大120Hz、輝度は最大3200nits。防水・防塵性能はIP66規格相当。水滴やホコリを気にせず使える設計となっている。メインカメラは1億800万画素。バッテリー容量は5520mAhで、45Wの急速充電に対応する。