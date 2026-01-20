厚みは16mm スタンドにもリングにもなる Belkinの最大25Wマグネット充電器

Belkin のコンパクトなマグネット充電器

充電中に発熱しにくい バッテリーを保護しながら快適に使える

Belkin UltraCharge

マグネットチャージャー25W

ChillBoostでバッテリーを保護

スタンドとループで充電中も使いやすい

スリム設計で持ち運びしやすい

米カリフォルニア発のスマートフォン・PC関連製品ブランド「Belkin」は1月16日、コンパクトなMagSafe対応充電器「Belkin UltraCharge マグネットチャージャー25W」を全国の家電量販店とAmazon.co.jpで発売した。カラーはブラックとホワイトの2色で、価格は5990円。新製品は、最大25Wの超高速ワイヤレス充電に対応し、iPhone 17を29分で50％まで充電できるマグネットチャージャー。次世代の受動冷却技術「ChillBoost」を搭載し、充電中の発熱を効率的に抑え、デバイスのバッテリー寿命を保護しながら安定した高出力を維持できる。本体デザインは、背面に折りたたみ式のスタンドとループを備える。スタンドは、動画視聴時のハンズフリースタンドとして、そしてループは、操作時の落下を防ぐホールドリングとして使用でき、シーンに合わせて使い分けられる。なお、Amazon展開の製品は、フィンガーループ形状が四角、家電量販店で展開のものは丸型だ。また、Qi2認証の強力なマグネットを採用。MagSafe対応iPhoneや、Qi2対応のAndroidスマートフォン、アクセサリーでもしっかり固定でき、スマホなら最大3mm厚までのプラスチックケースをつけたまま使用できる。Qi／MagSafe 15Wへの下位互換性も備えており、幅広いデバイスで活用可能だ。重さは93g。厚みは16mmの軽量スリム設計で持ち運びにも便利。ケーブル長は2ｍと長めだ。このほか、36W出力の充電器が付属し、製品本体に85％の再生プラスチックを採用している。