AirPodsの魅力を引き立てる 高強度アルミ合金製ケース「Arc Pulse」

ガジェットの輸出入などを手掛けるロア・インターナショナルは1月9日、オランダ発のスマホケースブランド「Arc」のAirPods Pro 3専用ケース「Arc Pulse」の取り扱いを、同社の運営するオンラインショップ「MyCaseShop」などで開始した。価格はカラーによって異なり、アルミ・マットブラックが1万500円、アルミ・ミラーシルバーが1万1980円となっている。新製品は、無駄を削ぎ落としたフォルムと高い機能性を融合したプレミアムケース。フィット感とシームレスな装着感を追求したミニマル設計となっており、AirPods Pro 3の本来の美しさを引き立てながら、必要な部分をしっかり保護できる。使用素材は高強度の6063-T6アルミニウム合金に傷防止コーティングを施したもの。約3mの落下にも耐える高耐久設計となっており、保護性能は十分だ。蓋部分とイヤホン収納部分を別々に保護するセパレート方式で、スライド式で着脱する仕組みとなっている。ケースを付けたままですべての機能を使用できる。このほか、接着剤もプラスチックも使わない構造で、耐久性とリサイクル性を両立している。長期間の使用により、環境負荷を最小限に抑えられる。